AI時代教師也要升級 「夢的N次方」600教師雲林共學

AI時代教師也要升級！教育部夢的N次方吸引600名教師雲林共學，政次張廖萬堅（右）鼓勵教師將最新教育趨勢融入課堂教學。（教育部提供）

教育部推動教師專業成長平台「夢的N次方」邁入第11年，今（2026）年度首場教師專業成長研習今（30）日在雲林登場，共開設20個班級、吸引約600名教師參與。

教育部政次張廖萬堅說，AI與數位科技快速發展，教師角色不再只是知識傳遞者，更是學習設計者與引導者。透過夢的N次方平台，教師能夠共同研發課程、分享教學經驗，將最新教育趨勢融入課堂教學，協助學生培養自主學習與解決問題能力。

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「夢的N次方」累計已有超過55萬人次教師參與，培育4699位教學實踐家，透過教師社群共備、跨校交流及數位教學應用，持續提升教學品質，協助教師將創新教學帶進課堂。

「夢的N次方」以教師專業社群為核心，透過教師自主分享與交流，建立全國性的專業支持網絡。近年除涵蓋國中、小各領域課程外，也逐步擴展至幼兒園及高中階段，促進不同學習階段教師之間的對話與合作，強化教育體系縱向連結。

今年研習主軸聚焦「社群共好」與「數位深化」，希望透過跨校共備、專業對話及課堂實踐，協助教師提升數位教學能力，並將創新教學策略落實於課堂之中。國教署規劃今年度於全國辦理7場次研習活動，擴大教師參與範圍，讓優質教學經驗能夠持續交流與擴散。

首場雲林場課程內容結合TPACK教學設計理念與AI應用，強調科技工具、學科知識及教學策略的整合運用。例如在國小社會領域課程中，教師示範如何引導學生選定國際議題，利用Google雲端共作進行資料蒐集與整理，再透過Canva完成成果製作與簡報發表。學生在數位工具協助下，不僅能即時協作，也能培養資料統整、表達溝通及問題探究能力。

教育部國教署代理組長張碩凱說明，教育部將持續陪伴教師專業成長，深化在地教師社群運作，讓優質教學經驗得以持續傳承與創新，進一步提升學生學習成效，打造更優質、多元且具未來競爭力的教育環境。

教育部夢的N次方吸引600名教師雲林共學。（教育部提供）

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