AI時代最怕的不是失業！政大畢典：人生最可怕的是不敢選擇

政大今日舉行畢業典禮，校長李蔡彥以登山比喻人生，鼓勵畢業生勇敢前進。（政大提供）

「人生最可怕的不是不知道怎麼選，而是不敢選。」國立政治大學今（30）日舉行114學年度畢業典禮，在AI快速改變世界、地緣政治局勢持續變動之際，不少青年對未來感到迷惘與焦慮。政大校長李蔡彥、前台積電人資長李瑞華及滾石唱片創辦人段鍾沂，不約而同將焦點放在「面對不確定性」，鼓勵畢業生保持好奇心、勇於選擇，並培養創造力與獨立思考能力，找到自己的方向。

政大今年估有4325名畢業生完成學業，包括學士班2811人、碩士班1469人及博士班45人。

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李蔡彥致詞時以登山比喻人生，他指出，無論選擇繼續升學或投入職場，都如同踏上一段未知旅程。登山途中難免遭遇陡坡、風雨與迷途，人生亦然；真正的強者不是從不跌倒，而是在面對困難時，仍能保持希望與前進的勇氣。

李蔡彥指出，每個人在人生道路上都可能遭遇低潮與挫折，若一時走不動了，也不必過度苛責自己，適時停下腳步、重新思考方向，有時也是另一種前進。他勉勵畢業生面對未知與挑戰，要堅定信念、保持對世界的好奇與熱情，並以身為「政大人」為榮，他也邀請畢業生明年百年校慶時重返指南山下，共同見證政大的重要里程碑。

前台積電人資長暨政大商學院教授李瑞華，以「選擇自己的路，活出自己的人生」為題分享。他回顧跨足企業界，再從跨國企業高階主管轉身投入高等教育，坦言每次人生轉折都伴隨掙扎與不安，但也正因為勇敢跨出舒適圈，才開啟更寬廣的人生視野，強調人生最可怕的不是不知道如何選擇，而是不敢選擇，鼓勵畢業生勇於探索與選擇，找到真正想做、值得做且能夠做好的事情。

滾石唱片創辦人段鍾沂也分享他45年文化創意產業經驗。他指出，AI正快速改變世界，讓許多年輕人對未來感到焦慮，但越是在充滿不確定性的時代，越需要具備提出問題、理解人性與判斷價值的能力，當所有人都能運用相同的科技工具時，真正創造差異的將是個人的觀點、創造力與獨立思考能力，並以滾石唱片多年經營經驗為例，強調許多成功都建立在無數次嘗試與失敗之上，不要害怕犯錯，更不要因害怕失敗而選擇平庸，勉勵畢業生保有夢想、愛與勇氣，持續學習與成長，勇敢走出屬於自己的人生道路。

政大今日舉行畢業典禮，前台積電人資長李瑞華鼓勵畢業生勇於選擇。（政大提供）

政大今日舉行畢業典禮，滾石唱片創辦人段鍾沂鼓勵畢業生不要怕犯錯。（政大提供）

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