氣候行動全國嘉年華高雄登場 彭啓明談「樹、公廁、塑膠袋」

環境部長彭啓明提到都市種樹、塑膠袋減量等政策方向。（記者王榮祥攝）

響應2026年世界環境日，環境部攜手各縣市環保局齊聚高雄駁二，今天（30日）舉辦「氣候行動全國聯合嘉年華」，環境部長彭啓明特別提到與生活有關的環保政策，包括樹、公廁跟塑膠袋。

彭啓明指出，賴清德總統指示環境部積極研究在城市裡擴大種樹的方案，希望打造大自然冷氣機；公廁部分是環境部日前從全台數十件特色公廁計畫案遴選出11件，其中高雄就佔了5件；塑膠袋則是要推動減量，希望高雄市長陳其邁幫忙選一處示範點，環境部要全力推動減塑。

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氣候行動全國聯合嘉年華下午3點到晚上7點於高雄駁二大勇藝術廣場舉行，全台各縣市環保單位以及國營事業齊聚，依照各自地理環境與相關業務設計與環境有關的攤位，透過問答、遊戲、實驗、舞台劇等多元方式，引導相關環保議題，吸引大批親子參與。

地主高雄市長陳其邁、立委許智傑專程到場致意，彭啓明感謝陳其邁對淨零的努力，大讚他是最環保的市長；陳其邁也感謝環境部對高雄努力推動環保的肯定，強調會持續積極推動環保。

現場特別頒發「為地球出任務」影片競賽獎項，表揚地方環保機關在第一線推動環境政策的施政創意與卓越成果，全台22件作品中，屏東縣以極高人氣奪得網路人氣票選首獎，專家專業評選方面，最終由地主隊高雄市榮獲全國第1名。

環境部期盼嘉年華活動不僅是一次豐碩的成果展示，更是深化全台「淨零綠生活」的全新起點，期盼每個家庭與產業都能將環保意識化為明日的日常行動，與政府公私協力、共同構築台灣低碳、永續且具氣候韌性的美好未來。

氣候行動全國嘉年華透過豐富多元的互動攤位，導引大人小孩關注環保議題。（記者王榮祥攝）

氣候行動全國嘉年華在高雄駁二登場，全台環保局處攜手宣導各項環保觀念。（記者王榮祥攝）

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