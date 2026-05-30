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    首頁 > 生活

    屏東頒發警察子女教育獎學金 滿州國小民謠表演快碼百貨公司快閃

    2026/05/30 16:53 記者葉永騫／屏東報導
    屏東警局頒發教育獎學金，滿州國小民謠表演吸睛。（記者葉永騫攝）

    屏東警局頒發教育獎學金，滿州國小民謠表演吸睛。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警局與屏東縣警友會頒發「警察子女教育獎學金」，共有51名學生獲得，邀請滿州國小民謠隊等團體到場表演，在校長宋佩陵帶領下，搭了3個小時的車到警察局演出，還到太平洋百貨公司門口快閃表演。

    縣警察局長甘炎民說，警察工作不分晝夜、假日，時常犧牲與家人共處時光，而警職子女在家庭中更顯獨立與懂事，為鼓勵警察同仁子女努力向學、也讓辛苦執勤的員警家庭多一份支持力量，特別舉辦「警察子女教育獎學金」頒獎典禮，希望警察家庭與社會各界攜手為下一代築起更穩固的力量。

    活動也邀請了滿州國小民謠隊、扯鈴及合唱團等表演，其中，位於恆春半島偏鄉的滿州國小民謠隊保存地方重要音樂特色，還曾到日本表演，這次搭車3個小時，由校長宋佩陵帶領下到屏東市演出，相當難得，還特別到太平洋百貨公司門口快閃表演，吸引了許多人的目光和掌聲。

    校方指出，偏鄉的孩子到都會區的機會較少，因此特別安排逛百貨公司、勝利星村等景點參觀，讓孩子們都相當的興奮，而警友會也特別提供麥當勞餐盒給孩子們食用，品嚐地方上無法買到的美味。

    滿州國小民謠隊在太平洋百貨表演快閃。（記者葉永騫攝）

    滿州國小民謠隊在太平洋百貨表演快閃。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警局頒發教育獎學金及獎品給警察優秀子女。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警局頒發教育獎學金及獎品給警察優秀子女。（記者葉永騫攝）

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