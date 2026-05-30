高雄前鎮洪仁回收場逾期未清空重罰6萬 有鼠蹤加罰1.2萬

前鎮區回收場逾期未清空遭重罰6萬，有鼠蹤再加罰1.2萬。（高雄市衛生局提供）

高雄市前鎮區洪仁資源回收場長期堆置大量廢棄物，衍生病媒蚊及鼠類孳生風險，市府限期改善，昨天期限到仍未清空，衛生局今（30）日裁罰土地所有權人臺灣土地銀行6萬元。

經連續兩日依傳染病防治法於場區執行病媒監測，捕獲老鼠2隻並發現鼠糞等孳生活動跡證，衛生局立即派人進行漂白水環境消毒及化學防治噴藥，並依《傳染病防治法》規定，再裁處所有權人土地銀行1萬2千元。

請繼續往下閱讀...

市府連夜動員機具加強清運，今天上午9點複查確認已完成環境整頓與廢棄物清除工作。

衛生局提醒，該場域為登革熱疫情警戒區，民眾切勿再將資源回收物或各類垃圾載運至該址堆放，違規行為人將依《廢棄物清理法》最高裁罰新臺幣6000元；近日降雨頻繁，雨後戶外容器、廢棄物、雜物及屋簷排水槽易積水孳生病媒蚊，請民眾定期巡檢屋頂、陽台、庭院及排水設施，清除積水並疏通排水口。

衛生局再次呼籲市民落實「巡、倒、清、刷」，避免露天堆置瓶罐、桶槽、盆栽底盤及各類積水容器。若查獲積水容器孳生病媒蚊幼蟲，將依《傳染病防治法》最高裁處新臺幣1萬5000元罰鍰，防疫工作需全民共同參與，切勿心存僥倖。

前鎮區回收場逾期未清空遭重罰7.2萬元，全面加強清消。（高雄市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法