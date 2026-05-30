為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄前鎮洪仁回收場逾期未清空重罰6萬 有鼠蹤加罰1.2萬

    2026/05/30 16:17 記者黃良傑／高雄報導
    前鎮區回收場逾期未清空遭重罰6萬，有鼠蹤再加罰1.2萬。（高雄市衛生局提供）

    前鎮區回收場逾期未清空遭重罰6萬，有鼠蹤再加罰1.2萬。（高雄市衛生局提供）

    高雄市前鎮區洪仁資源回收場長期堆置大量廢棄物，衍生病媒蚊及鼠類孳生風險，市府限期改善，昨天期限到仍未清空，衛生局今（30）日裁罰土地所有權人臺灣土地銀行6萬元。

    經連續兩日依傳染病防治法於場區執行病媒監測，捕獲老鼠2隻並發現鼠糞等孳生活動跡證，衛生局立即派人進行漂白水環境消毒及化學防治噴藥，並依《傳染病防治法》規定，再裁處所有權人土地銀行1萬2千元。

    市府連夜動員機具加強清運，今天上午9點複查確認已完成環境整頓與廢棄物清除工作。

    衛生局提醒，該場域為登革熱疫情警戒區，民眾切勿再將資源回收物或各類垃圾載運至該址堆放，違規行為人將依《廢棄物清理法》最高裁罰新臺幣6000元；近日降雨頻繁，雨後戶外容器、廢棄物、雜物及屋簷排水槽易積水孳生病媒蚊，請民眾定期巡檢屋頂、陽台、庭院及排水設施，清除積水並疏通排水口。

    衛生局再次呼籲市民落實「巡、倒、清、刷」，避免露天堆置瓶罐、桶槽、盆栽底盤及各類積水容器。若查獲積水容器孳生病媒蚊幼蟲，將依《傳染病防治法》最高裁處新臺幣1萬5000元罰鍰，防疫工作需全民共同參與，切勿心存僥倖。

    前鎮區回收場逾期未清空遭重罰7.2萬元，全面加強清消。（高雄市衛生局提供）

    前鎮區回收場逾期未清空遭重罰7.2萬元，全面加強清消。（高雄市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播