新北市圖三重分館6月閉館畢業！ 7月開拆新建市圖第二總館

新北市立圖書館三重分館自6月起「畢業」，將於2031年搖身一變成為市圖第二總館。（記者黃子暘攝）

6月是畢業的季節，新北市立圖書館三重分館也自6月起「畢業」。新北市府文化局今（30）日於三重分館舉辦「不設限畢業派對」，新北市副市長朱惕之出席與館員、讀者一同告別三重分館，他也表示，市府自2019年至去年共投入10億元，新建11館、改造188館閱讀空間，三重分館將於6月閉館，7月進行拆除重建，預計於2031年變身市圖第二總館，以新面貌再次與大眾相會。

朱惕之說，三重分館於1974年完工，本來是三重市中正堂，後來改造成圖書館，兼具文教中心、活動功能，凝聚三重居民共同記憶，這場畢業典禮不是結束，是即將要啟航新的開始。

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朱惕之指出，市長侯友宜重視文化建設，在府會共同努力下，自2019年至去年共投入10億元，新建11館（公圖8館、校圖3館）、改造188館（公圖56館、校圖132館）閱讀空間，暑假過後，三芝分館也將落成啟用，年底將完成板橋國光圖書閱覽室及中和分館空間改造工程；市府也盼藉由第二總館新建，讓新北市閱讀建設再升級，擴大閱讀服務量能。

今日天氣晴朗，不分年齡眾多讀者前來與三重分館道別，熱情參與畢業派對的親子體驗與閱讀大拍賣活動，現場音樂、脫口秀表演也吸引民眾駐足。三重居民楊小姐說，不論是升學備考、在職進修，都在三重分館度過重要時光，堪稱是她的「最佳戰友」，期待第二總館帶來更多的創新服務與閱讀體驗。

三重分館補充，因配合拆除工程，分館6月1日起閉館，另於三重區公所光興閱覽室設置臨時櫃檯服務讀者。

新北市立圖書館三重分館自6月起「畢業」，將於2031年搖身一變成為市圖第二總館。（記者黃子暘攝）

新北市立圖書館三重分館自6月起「畢業」，將於2031年搖身一變成為市圖第二總館。（記者黃子暘攝）

新北市立圖書館三重分館自6月起「畢業」，將於2031年搖身一變成為市圖第二總館。（記者黃子暘攝）

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