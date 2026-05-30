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    首頁 > 生活

    布袋戲、舞蹈、音樂接力登場 雲林全國特優團隊匯演

    2026/05/30 16:03 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣全國藝文競賽特優團隊聯合展演，圖為虎尾國中布袋戲演出。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣全國藝文競賽特優團隊聯合展演，圖為虎尾國中布袋戲演出。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣國中、小學在114學年度全國藝文競賽共計抱回33個特優，為讓家長、縣民也能欣賞到孩子精彩表演，縣府今（30）日舉辦聯合展演，匯集16所學校20個團隊演出，吸引許多民眾前往觀賞。

    績優團隊聯合展演在雲林科技大學雲泰表演廳舉行，從早到晚分3場演出，上午為布袋戲、下午場舞蹈、晚上為音樂。縣長張麗善到場給孩子獎勵。

    張麗善指出，雲林縣雖是農業大縣，但在藝術教育的推動上絕對是大力支持，未來縣府會持續投入資源、深耕基層教育，並打造更多高規格舞台，讓每一位有才華的雲林子弟都能在舞台上發光發熱，讓世界看見雲林的藝術軟實力。

    縣府教育處表示，114學年度全國藝文競賽，有音樂、舞蹈、創意戲劇比賽，雲林共獲得33項特優，包括個人及團隊，甚中有多校連續多年都獲特優。

    鎮西國小打擊樂團成軍15年，是由一群喜好音樂的普通班學生組成，利用社團及早自修時間練習，成軍1年即有優異表現，這幾年在全縣或全國音樂比賽多次獲特優肯定。

    斗六國中合唱團在2013年成立，成員為1、2年級學生組成，許多只是愛唱歌，沒有參加過合唱團，入團才學唱歌，平日利用社團時間練習，遇有比賽早修、假日集訓，已連續多年獲全國特優。

    值得一提這次展演壓軸雲林縣BRAVO教師合唱團，由縣內一群熱愛歌唱的教師組成，多年來代表雲林縣征戰全國比賽成績優異。

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