2026竹北動物方城市 今天下午竹北市西公園「火熱」登場

儘管「透中島」氣溫高達30幾度，竹北仍很多市民走出冷氣房，來到市西公園，參加毛小孩的活動。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市今天中午氣溫破30度，跟氣溫等高的，就是市公所主辦的「2026竹北動物方城市」的氣氛。在市西公園樹蔭下、涼風中，很多市民扶老攜幼、牽著毛孩總動員走出冷氣房，在陽光和樹蔭裡野餐，或玩接飛盤，或跟其他家的毛孩PK來場草地競速，人和寵物盡歡。

竹北市長鄭朝方也特別找來入圍金馬獎最佳男配角演員傅孟柏擔任一日友善大使，他帶著自己的米克斯愛犬「酷哥」亮相，也跟鄭朝方一起推薦人和毛孩可以共食共享的下午茶點，隨後還放開繫繩，讓「酷哥」可以撒開四肢，歡樂地在市西公園短短8公尺跑道上奔馳，跟其他狗狗一起來場草地友善競速，果然沒有懸念的一「犬」當先贏得喝采。

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鄭朝方說，傅孟柏人氣和實力兼具，也長期關懷毛孩，曾溫暖救援過浪浪，進而認養「酷哥」，可以說是友善動物的最佳代言人。

今天的活動另安排了：寵物急救CPR，由講師林育興指導大家，萬一家裡的愛貓愛狗發生緊急狀況時該如何做急救。另名講師「庭瑄」則分享如何替毛小孩按摩紓壓。

現場市集攤商也自動聚焦毛孩，有的推出寵物冰淇淋提供試吃，有的手作各式毛孩的帽子、頭巾、圍巾、繫繩或其他裝飾品等，果然拿捏死死毛孩爸媽的心，讓人忙著掏腰包體驗。

儘管「透中島」氣溫高達30幾度，竹北很多市民仍走出冷氣房，來到公園林蔭下野餐、享受毛小孩的活動。（記者黃美珠攝）

竹北動物方城市活動鎖定毛孩家庭，攤商也趁勢推出各種可愛手作。（記者黃美珠攝）

腦筋動得快的攤商，直接邀請毛孩試吃寵物冰淇淋消暑。（記者黃美珠攝）

竹北市民走出冷氣房，在公園綠蔭下野餐，跟毛小孩玩接飛盤。（記者黃美珠攝）

演員傅孟柏的愛犬「酷哥」參加草地競速賽，一「犬」當先，獲得滿堂彩。（記者黃美珠攝）

演員傅孟柏的愛犬「酷哥」參加草地競速賽，一「犬」當先，獲得滿堂彩。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方（右）、演員傅孟柏（左）跟「酷哥」一起推薦人和毛孩可以共食共享的下午茶點。（記者黃美珠攝）

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