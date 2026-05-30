結合端午元素與幼兒體能發展 基隆「粽夏運動會」親子同樂

基隆市兒少處今天舉辦「粽夏運動會」，透過體能比賽與闖關遊戲，增進親子互動。（基隆市政府提供）

基隆市兒童及少年事務處今天在仁愛國小舉辦「粽夏運動會」，結合端午節「粽」元素與幼兒體能發展，規劃「體能比賽」及「闖關遊戲」，家長與小朋友同樂，增進親子互動。

在「體能比賽」部分，「爸爸包肉粽」讓爸爸們大展身手，從包尿布、泡牛奶到穿衣任務，展現熟練育兒技巧；「寶貝龍舟賽」由家長背著孩子操控滑車競速，緊張刺激又充滿趣味；「暴跳小粽子」讓幼兒化身小粽子進行袋鼠跳，活力十足；而「肉粽丟丟樂」祖孫組更是溫馨滿滿，展現跨世代合作的默契。

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針對3至6歲幼兒設計的「闖關遊戲」，包含「企鵝寶寶」、「寶貝划船趣」、「大腳哈利」及「寶貝獨輪車」等關卡，吸引眾多親子踴躍挑戰，在遊戲中提升肢體協調與自信心，也留下開心難忘的回憶。

參與活動的高爸爸表示，平時工作忙碌，較少有機會能專心陪伴孩子參加活動，這次透過比賽不但增加親子互動，也讓自己更了解孩子的成長與需求，看到孩子玩得開心，自己也覺得非常有意義。

兒少處處長吳雨潔表示，希望透過「粽夏運動會」讓孩子在遊戲中快樂成長，也讓家長有更多陪伴與互動的機會，並逐步建置更多適合孩子遊戲與探索的場館空間，打造友善育兒環境。

基隆市兒少處今天舉辦「粽夏運動會」，透過體能比賽與闖關遊戲，增進親子互動。（基隆市政府提供）

基隆市兒少處今天舉辦「粽夏運動會」，透過體能比賽與闖關遊戲，增進親子互動。（基隆市政府提供）

基隆市兒少處今天舉辦「粽夏運動會」，透過體能比賽與闖關遊戲，增進親子互動。（基隆市政府提供）

基隆市兒少處今天舉辦「粽夏運動會」，透過體能比賽與闖關遊戲，增進親子互動。（基隆市政府提供）

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