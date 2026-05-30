汐止水返腳歡樂逗陣行 搜救犬、地震體驗車提升防災意識

新北市汐止區舉辦水返腳逗陣行健行活動，參加民眾踴躍。（汐止區公所提供）

新北市汐止區公所與消防局第六救災救護大隊今天聯合舉辦「水返腳歡樂逗陣行」，大批民眾沿著基隆河健走，FOOD超人驚喜現身粉絲見面，消防局特搜大隊及第六救災救護大隊在現場展示搜救犬及地震體驗車，在互動中提升公安與防災觀念。

汐止區公所指出，「水返腳歡樂逗陣行」，深受民眾喜愛，參與民眾從星際遊戲場出發，沿途欣賞基隆河岸風光，並於新江北橋下集章點完成集章任務後，順利抵達終點原住民公園，兌換限量「FOOD超人聯名帆布袋」。

請繼續往下閱讀...

終點處除了有豐富精彩的舞台演出，包括在地團體舞蹈表演、親子帶動跳等節目，深受小朋友喜愛的FOOD超人驚喜現身粉絲見面會，大小朋友爭相合影留念。

消防局特搜大隊及第六救災救護大隊於現場展示搜救犬及地震體驗車，透過專業解說宣導防災知識，第六救災救護大隊長林登港表示，希望民眾在互動體驗的過程中，建立正確的防災觀念，提升公共安全意識；新北市警察局的警犬隊也登場，帥氣工作犬的專業演出吸引許多民眾圍觀拍照。

汐止區長林慶豐表示，透過健走活動，不僅讓民眾親近河岸景觀，也進一步認識汐止的人文歷史與在地文化，看到現場許多家庭攜手參與、共同享受運動與互動的樂趣，令人十分感動，也期盼持續透過多元活動，打造健康、安心且富有凝聚力的城市生活。

新北市汐止區舉辦水返腳逗陣行健行活動，參加民眾踴躍。（汐止區公所提供）

汐止水返腳逗陣行活動，FOOD超人現身與粉絲見面。（汐止區公所提供）

消防局地震體驗車，互動中讓民眾提高防災意識。（汐止區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法