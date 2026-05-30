偏鄉9校合力攻頂合歡山 以勇氣與互助寫下成長紀錄

偏鄉9校畢業生合力攻頂合歡山，以勇氣與互助寫下成長紀錄。（圖由鍾敏龍提供）

教育部近年推動戶外教育與山野教育，鼓勵學校善用自然環境培養學生探索能力與生命韌性。新北市偏遠學校教育資源中心串聯鼻頭國小、福隆國小等9所偏遠學校，近日帶領應屆畢業生展開2天1夜合歡山百岳挑戰。孩子們成功登上海拔3417公尺的合歡山主峰及3422公尺的合歡北峰，在高山上高舉校旗，用雙腳完成一場關於勇氣、堅持與團隊合作的「山野教育成年禮」。

鼻頭國小校長李延昌擔任主要召集人，這項深耕偏鄉的特色課程至今邁入第11年，參與學校包括鼻頭國小、和美國小、十分國小、福隆國小、福連國小、豐珠中學、和平國小、澳底國小、上林國小。

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為了這趟高山之旅，鼻頭國小利用每天30分鐘大下課運動時間，安排學生自主進行體能訓練。操場上奔跑、調整呼吸、鍛鍊耐力的身影，成為孩子挑戰百岳的重要基礎。出發前，教師也帶領學生練習使用登山杖，從生疏到熟練，逐步建立登山技能與安全觀念。

活動第一天挑戰合歡山主峰，第二天則在烈日下攀登合歡北峰。高山氣候變化快速，山路起伏陡峭，考驗學生體能與意志力，最讓師長感動的是孩子們一路上展現的互助精神，走得快的學生主動停下腳步等待夥伴，走得較慢的學生也在同學鼓勵下咬牙堅持。「慢慢來，我們等你」、「快到了，一起加油」，成為山徑上最溫暖的力量。

面對北峰必須於上午11時30分前折返的安全規定，孩子們選擇彼此照應，共同完成挑戰，晚間還參與反思活動，寫下給家長或自己的明信片，白天的汗水與疲憊，化成一字一句的感謝與成長記錄。

李延昌表示，山野教育的目的不在征服高山，而是在過程中學習尊重自然、照顧夥伴與突破自我，孩子們透過親身體驗，理解敬山、淨山與團隊合作的重要價值，也在面對困難時培養解決問題與堅持到底的能力，9校聯合課程最大的收穫，是在過程中學會互相支持、彼此等待，建立面對未來挑戰的勇氣與自信。

福隆國小校長鍾敏龍表示，合歡山百岳挑戰不只是一次戶外教學，更是一堂結合生命教育、環境教育與團隊合作的課程，孩子們從行前體能訓練、裝備準備到實際登山，每一步都在學習為自己負責，也學習與夥伴共同面對挑戰。

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