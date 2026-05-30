斥資5082萬 台南後甲里活動中心熱鬧啟用

台南東區後甲里活動中心30日落成啟用，市長黃偉哲親自剪綵。中心斥資5082萬2000元，將成為在地居民休閒、學習與交流新據點。（台南市政府提供）

斥資5082萬2000元打造的南市東區後甲里活動中心，今（30日）由台南市長黃偉哲主持啟用典禮，地上三層建築的多元利用空間，成為在地鄉親交流與推展社區活動的黃金據點，大幅提升生活品質。

東區區公所指出，後甲里自2010年與精忠三村整併後，社區風貌持續蛻變，近年更因平實營區重劃開發，帶動周邊人口快速成長，緊鄰熱鬧的南紡購物中心與多處公共設施，區位條件得天獨厚，看準地方發展潛力，市府團隊提早佈局興建專屬活動中心，精準解決在地鄉親長期缺乏大型集會空間的痛點，順利填補基層公共服務缺口，為東區注入一股全新活力。

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黃偉哲表示，該中心的落成不僅是東區建設的亮眼成績，更象徵市府又成功拼上「一里一活動中心」的重要拼圖，這棟建築為社區民眾量身打造，空間機能相當齊全，未來無論是舉辦里內同樂活動、開設多元社區課程、執行長者關懷據點，或是推動各項公益服務，期盼鄉親把這裡當作第二個家，共同凝聚幸福社區的向心力。

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