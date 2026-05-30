不如去韓國濟州 澎湖國旅不振網嘆「咎由自取」

立委楊曜秀出周五台北至澎湖班機，載客量僅四成。（楊曜提供）

今年澎湖國旅不振，連立委楊曜都感慨星期五從台北返澎的航班，乘客只有30人載客率40%，這是2年前花火施放期間，空運機票一票難求，大家都想不到的演變情況。更有人在脆上發文，「到澎湖不如改往韓國濟州島」，底下引發一大片附和聲浪，並有網友直言澎湖國旅萎縮不振，都是「咎由自取」。

澎湖國際海上花火節當年設計，希望在周一、周四淡季引進人潮，並提前在5月舉辦，能無縫接軌7、8月暑假旅遊旺季，目標雖然達到，但澎湖旅遊業者直接把花火節當作觀光旺季，收取旺季旅遊費用，堪稱殺雞取卵，埋下的旅遊危機，終於在今年大爆發，不僅傳統週末假期觀光旺季不見遊客，連端午節管制假期都還有機票。

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有脆友發文表示，「原本計劃5月要去澎湖，結果發現機票錢跟去濟州島差不多⋯？？上班上到一半立刻打給男友，別去澎湖了我們去濟州島吧！沒出過國的男友雖然滿頭問號，但也未表示反對。」此文一出，立即引發網友回響。

有脆友說：「韓國環境也會好很多，澎湖水上業者，煙蒂不是亂丟，就是塞進沙灘...去隘門沙灘看到好幾個，大傻眼，自己營業的地方還這樣！！」，還有澎湖脆友說：「身為去過濟州島的澎湖人，也支持去濟州島，真的跟澎湖的氛圍很像，是高級版的澎湖（因為有山）。」；

更有人直接點名：「澎湖之旅2個人去4天3夜！1人機票來回4500+飯店2000+敞篷車2300=8800，跟濟州島消費差不多。」

韓國濟州島與澎湖一樣，都是玄武岩組成。（記者劉禹慶攝）

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