光復部落質疑堤防工程未諮商同意 原民會促跨部會充分溝通

行政院長卓榮泰昨天率相關部會，前往花蓮視察馬太鞍堰塞湖災後重建工作。（資料照，記者花孟璟攝）

花蓮縣光復鄉馬太鞍地區去年受颱風及豪雨影響形成堰塞湖，後續防災及重建工程涉及土地使用問題，引發部落族人關切。原住民族委員會今（30）日表示，政府推動災後復原與防災工程時，除須維護部落及居民生命財產安全，也應依「原住民族基本法」規定，充分與部落溝通，兼顧原住民族土地權益保障。

行政院長卓榮泰昨天率相關部會前往花蓮視察馬太鞍堰塞湖災後重建工作，有部落青年質疑堤防工程用地取得程序，認為未依「原住民族基本法」第21條規定辦理諮商同意程序，引發外界關注。

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原民會指出，「原住民族基本法」第21條第2項明定，政府或法令限制原住民族利用土地及自然資源時，應與原住民族、部落或原住民進行諮商並取得同意，若因此造成損失，也應由主管機關編列預算進行補償。因此，無論是農業部在馬太鞍堰塞湖重災區進行環境復育與造林工作，或經濟部水利署為因應去年風災及極端氣候威脅，辦理花蓮溪流域堤防復建及新建工程，只要涉及限制原住民族土地利用，都應依法辦理相關補償措施。

原民會表示，已透過跨部會協調機制，要求經濟部水利署等需地機關，在取得土地前應依相關規定與受影響族人充分溝通，讓部落了解工程內容、土地使用範圍及補償方式，避免衍生爭議。

原民會強調，馬太鞍地區歷經風災重創，相關防洪與復建工程攸關部落及鄰近居民安全，但政府推動公共建設不能只重視工程進度，也必須重視在地居民的耕作權、居住權及土地權益。公共安全與原住民族權益保障並非對立，而應透過充分溝通與協商取得平衡。

原民會表示，未來將持續扮演跨部會協調平台角色，督促相關機關在後續用地取得及工程推動過程中，積極傾聽部落族人及青年代表意見，妥善回應地方訴求，在打造安全家園的同時，也確保原住民族土地權益獲得應有保障。

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