放寬教師久任獎金年資認定 澎湖縣府爭取離島教育留才機制

教育部長鄭英耀為澎湖子弟，支持澎湖縣政府提出改善教師久任制度。（資料照澎湖縣政府提供）

依據現行《公立學校教師獎金發給辦法》有關偏遠地區學校教師久任獎金規定，教師須於同一所學校連續實際服務滿8年，始得領取久任獎金，導致許多長期投入離島教育的教育人員無法符合資格，與離島教育實務上有所落差。

為使制度設計回歸鼓勵教師投入偏鄉與離島教育的初衷，澎湖縣政府於今年1月30日向教育部長鄭英耀反映，並具體建議，針對澎湖1、2、3級離島間因正常調動或遴選（非教師個人因素），其服務年資應可併計，以落實制度公平性與合理性。

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教育部長鄭英耀今年4月13日抵澎湖，走訪學校關心學生學習情形，並說明久任獎金制度修正方向，期使制度更臻完善，符合離島教育現場需求，促進偏鄉與離島教育均衡發展，並保障學生受教權益。原本是執政黨送給縣長陳光復競選連任利多政策，卻因陳光復意外摔傷昏迷，全案默默進行。

澎湖縣政府表示，感謝教育部重視離島教育發展，也感謝立委楊曜長期協助向中央爭取離島教師權益，並於今年再次召開協調會議，促成中央與地方共同推動制度改善。縣府將持續追蹤相關修法及配套措施進度，期盼建立更符合離島教育現況的制度環境，鼓勵優秀教師留任離島、深耕教育，為離島學童提供更穩定且優質的教育資源。

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