台東智慧路邊停車6/1上線 4大超商補單繳費全面開通

台東市智慧停車6月1日上路，4大超商都可繳費。（記者黃明堂攝）

台東市智慧路邊停車服務6月1日起上線，同步提供「地磁開單」及「無紙化開單」，其中，市中心部分路段導入無紙化停車服務，停車後不再提供紙本停車單，民眾直接掃描現場燈桿告示牌上QR Code查詢及繳費。

針對智慧路邊停車服務恢復上線，縣府同步推出多項便民配套措施，提供民眾更便利、多元的停車繳費選擇。民眾完成停車離場後，可透過4大超商多媒體機查詢停車紀錄及補印繳費單，包括7-ELEVEN ibon、全家FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商多媒體機，即使停車單遺失、未收到通知單或有補單需求，也能24小時隨時查詢並完成繳費。

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民眾只要掃描停車格現場燈桿上QR Code，即可線上繳費。也可透過Parking Online綁定自動扣繳，享有9折優惠，系統還會主動提醒未繳費資訊，讓停車繳費更省時便利。

縣政府表示，目前市區路邊停車全面提供「前5分鐘免費」措施，透過智慧科技、多元繳費，提供民眾更便利停車服務。6月30日前為智慧停車政策宣導期，期間產生的停車費皆「不執行催繳」。若民眾有今年尚未繳費的停車費用，請於6月底前儘速完成補繳。7月1日起將全面恢復正常催繳作業。

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