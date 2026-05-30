竹南全天路測速桿惹民怨 速限擬調高至60公里

竹南全天路測速桿引民怨，苗栗縣警察局將提道安會報審議調高道路速限。（警察局提供）

苗栗縣竹南鎮全天路固定式測速桿執法引發民怨，地方議員接獲民眾陳情，由於全天路屬公路局管轄，遂透過立委陳超明辦公室於昨（29）日下午邀集相關單位會勘。會中決議，由苗栗縣警察局提報道安會報審議，建議將速限由現行的50公里提高至60公里，待審議通過後，再配合修正標誌標線並公告實施。

警察局在全天路與國祥街口新設固定式測速桿，今年3月1日起執法，該路段現行速限50公里。但民眾抱怨，全天路為雙向四線道，且與南向銜接的德照橋路段同屬台13甲線，但德照橋路段速限60公里，全天路卻降為50公里，使得用路人容易因未及時察覺速限變化而遭舉發。

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地方議員陸續接獲陳情，並於近期議會定期會中提出關切。由於全天路屬公路局管轄，警察局因此透過立委陳超明辦公室邀集公路局苗栗工務段、竹南鎮公所等單位會勘，議員廖秀紅、陳碧華、葉忠倫、曾玟學等人也到場參與。

會勘結論，除請苗栗工務段強化速度管理之標誌或標線、竹南鎮公所加強沿路支線之交岔路口的標誌及標線維護，並決議為維持道路車輛行車速度一致性，避免駕駛人在短距離內因速限頻繁變動產生混淆，建議全天路速限調整為60公里。

苗栗工務段表示，待道安會報審議通過後，將配合修正速限標誌標線並公告實施。警察局則提醒，在新速限正式生效前，警方仍將依現行速限執法，請用路人留意。

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