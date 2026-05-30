斥資2100萬大變身！ 草屯中山公園整修亮麗啟用

南投草屯中山公園整修竣工，包含看台、照明設施均煥然一新。（南投縣政府提供）

南投縣草屯鎮中山公園，因年久失修，多處設施已不堪使用，南投縣政府與草屯鎮公所斥資2100多萬元整修，今舉辦竣工啟用典禮，不僅讓中山公園變得煥然一新，展現亮麗風貌，也讓民眾有更完善的運動空間。

草屯中山公園歷史悠久，是草屯鎮民平時最主要的運動場域，無論平假日都有許多人到此運動，但因年久失修，運動場看台斑駁龜裂，以及地磚不平、夜間照明不足等，為此縣府與公所分別投入1000萬、1100餘萬元進行整修。

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改善內容包括南北側、西側看台整修補強，西側休憩區地坪改善，操場及周邊地坪更新，新增遮雨設施，新設LED景觀燈14座、公廁重建等。

出席竣工典禮的南投副縣長王瑞德表示，中山公園改善後，可望提升鎮民運動休憩品質；草屯鎮長簡賜勝說，因應在地運動人口增加，透過公園整修不僅提供更安全的環境，未來還能舉辦各種活動，盼讓鎮民更喜愛到此運動。

南投草屯中山公園整修竣工，看台、照明設施均獲改善。（南投縣政府提供）

南投草屯中山公園整修完成，南投副縣長王瑞德（右四起）、草屯鎮長簡賜勝都出席竣工典禮。（南投縣政府提供）

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