桃園國際動漫大展7月登場 COSPLAY大賽即日起受理報名

2026桃園國際動漫大展」將於7月4日至19日於中原文創園舉行。（文化局提供）

「2026桃園國際動漫大展」將於7月4日至19日於中原文創園區登場，今年以「俠．義漫心」為主題，打造融合動漫、角色扮演與創意展演的沉浸式動漫盛會，其中「閃耀！COSPLAY大賽」及「COSPLAY攝影比賽」開始報名，最高獎金分別為3萬元、1萬元，主辦單位邀請全台Coser、攝影創作者及動漫愛好者齊聚桃園，以角色魅力點燃閃耀動漫舞台。

「閃耀！COSPLAY大賽」簡章 https://pse.is/94pv6k、「COSPLAY攝影比賽」簡章：https://pse.is/94xqjr，活動訊息及報名資訊，可至文化局官網及「桃園國際動漫大展」官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/TY.ACGT/查詢。

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其中，「閃耀！COSPLAY大賽」最高獎金3萬元，即起至6月21日受理報名，開放單人組及團體組參賽，7月11日現場決賽，除著重角色造型，更結合舞台演出、角色走秀、劇情詮釋與才藝展現等多元形式，鼓勵參賽者突破框架、盡情發揮創意。

至於「COSPLAY攝影比賽」，則邀請攝影創作者於7月11、12日至中原文創園區，以鏡頭捕捉COSER角色魅力與現場氛圍，最高可獲1萬元獎金，收件至7月17日為主。

桃市府文化局長邱正生表示，「桃園國際動漫大展」是動漫愛好者的重要交流平台，更是市府推動青年文化參與、培育原創內容及打造桃園成為流行文化友善城市的重要政策實踐，期望透過活動串聯在地場域、創作者與產業資源，讓桃園成為年輕世代展現創意與夢想的重要舞台。

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