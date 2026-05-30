吃瓜一路發！ 嘉義水上瓜瓜嘉年華吸逾千人同樂

嘉義縣長翁章梁等人大啖消暑的水上西瓜。（水上鄉公所提供）

嘉義縣水上鄉公所今日以「吃瓜一路發」為題，在水上國小門口舉辦第三屆嘉義水上瓜瓜嘉年華暨農特產品推廣活動，吸引逾千名民眾共襄盛舉，人潮絡繹不絕，熱鬧程度創歷屆之最。

這次活動以「十大瓜瓜食農體驗」為主軸，推出「買好瓜市集」、「玩好瓜體驗」、「拿好瓜大禮」三大亮點。10位在地職農攤商，每個攤位前都大排長龍。還有20攤創意食農體驗攤位由人氣攤商攜手職農聯手設計，多元體驗內容讓大人小孩都玩得不亦樂乎。限量的「大瓜寶收納盒」相當受到歡迎，許多民眾特地提早到場守候，開場即被一掃而空。

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縣長翁章梁表示，水上鄉是嘉義最重要的農業生產地之一，這裡種出來的瓜，不只是農產品，更是農民的心血與驕傲。今年活動規模再擴大，看到這麼多民眾踴躍參與，讓我們更有信心繼續把水上好瓜推向全國。

水上鄉長林緗亭也說，從第一屆到現在第三屆，每年都在進步。今年加入了更豐富的食農體驗，讓民眾不只是買瓜、吃瓜，更能真正了解瓜果的生長歷程及創意呈現。水上鄉有超過六成的面積是農業用地，我們希望透過這樣的活動，讓在地農產品被更多人看見，也讓每一位農民的辛勞得到應有的肯定與尊重。

本屆瓜瓜節結合農產市集、食農體驗與農民節頒獎等內容，不僅有效提升在地瓜果的能見度，深化民眾對食農教育的認識，更進一步促進了地方農業經濟的永續發展。

嘉義縣長翁章梁與參加水上瓜瓜節大小朋友互動。（水上鄉公所提供）

第三屆嘉義水上瓜瓜嘉年華暨農特產品推廣。（水上鄉公所提供）

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