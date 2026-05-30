全球50國童畫齊聚桃機二航廈，帶旅客走進童心世界。（取自藝教館臉書）

出國旅行除了趕著辦理登機手續，也能在候機時來場藝術之旅。由國立台灣藝術教育館、桃園國際機場公司指導，中華民國兒童美術教育學會主辦的「世界兒童畫展－兒童畫裡的萬千世界」，即日起至8月31日在桃園國際機場第二航廈登機長廊展出，集結來自全球約50個國家的兒童畫作，透過孩子純真的視角，展現各國文化特色與生活風貌，讓往來旅客在旅途中感受跨越國界的藝術交流與溫暖。

藝教館館長李泊言表示，這次展覽作品來自世界各地，包括美國、日本、加拿大、德國、英國、義大利、澳洲、紐西蘭、烏克蘭、南非、印度、泰國、馬來西亞及台灣等國家。孩子們以畫筆描繪節慶活動、傳統舞蹈、市集風景、家庭生活與自然環境，展現不同文化背景下對生活的觀察與想像，也讓藝術成為連結世界的重要橋梁。

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我國世界兒童畫展自1966年創辦至今，已邁入第57屆，累計吸引超過150個國家參與，是台灣歷史最悠久、規模最大的國際兒童藝術交流活動之一。多年來透過繪畫作品交流，不僅展現各國兒童創意與藝術表現，也促進國際文化理解與友誼。

為增加旅客參與感，還同步推出「出境旅客限定」打卡抽獎活動，即日起至8月31日止，旅客只要在桃園機場第二航廈登機長廊參觀畫展，與現場作品合影後，上傳照片至國立台灣藝術教育館臉書指定貼文留言區並完成打卡，即可參加抽獎，將抽出10名幸運旅客，贈送包含全國學生美術比賽作品月曆、24節氣色彩便利貼及24節氣鉛筆等文創紀念品。

李泊言表示，希望透過機場這個國際交流的重要場域，讓更多國內外旅客看見孩子眼中的世界，也讓藝術走入日常生活，民眾出國時不妨放慢腳步，在候機途中欣賞來自世界各地兒童的創意作品，感受童心帶來的感動與想像力。

全球50國童畫齊聚桃機二航廈，帶旅客走進童心世界。（取自藝教館臉書）

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