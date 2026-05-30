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    桃園市長盃羽球獎贏冠軍 獲頒獎牌卻寫著2年前日期 小5選手斥「好爛」

    2026/05/30 14:18 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長盃羽球錦標賽的冠軍獎牌日期誤植，得獎小選手直斥「好爛」。（圖由張姓家長提供）

    桃園市長盃羽球錦標賽的冠軍獎牌日期誤植，得獎小選手直斥「好爛」。（圖由張姓家長提供）

    桃園市楊梅區1所國小的5年級羽球校隊員，28日到蘆竹區富暘羽球運動中心參加「115年桃園市運動會一市長盃羽球錦標賽」，贏得冠軍，張姓家長說，孩子拿到獎牌發現日期竟然是113年5月31日到6月2日，反應很直接地說了「好爛」，她則想問市長張善政：「難道是清庫存嗎？」

    民進黨桃園市議員劉仁照接獲張姓家長陳情後說，獎牌上標示日期「113.5.31~6.2」，今年的市長盃羽球錦標賽實際舉辦日期為5月28到30日，兩者明顯不一致，究竟是沿用舊版獎牌未更新，或是製作過程疏忽所致，相關單位必須說明清楚；劉表示，舉辦體育賽事的目的是為了鼓勵運動風氣、培育優秀選手，獎牌更是選手辛苦付出的重要紀念，獎牌日期出現錯誤，看似簡單的行政疏失，對於選手卻可能留下極大遺憾。

    桃園市體育總會羽球委員會表示，賽事獎牌製作前，雖已提供正確的設計稿件與相關資料，但廠商實際製作過程中，卻發生日期誤植情形，委員會未能即時發現錯誤，深感歉意；發現問題後，已立即要求廠商進行修正與補製作業，將儘速完成更換，以維護參賽選手與各單位權益，未來將全面檢討作業流程，強化獎牌製作前後的審核機制與品質控管措施，落實驗收程序。

    桃園市政府體育局也指出，未來將檢討督導與把關機制，針對市長盃賽事獎盃與獎牌建立校稿與驗收機制，委員會於設計樣稿與製作完成階段，都要送體育局確認與核對，避免類似情形再次發生。#

    張姓家長抱怨，桃園市長盃羽球錦標賽獎牌的日期都誤植。（圖由張姓家長提供）

    張姓家長抱怨，桃園市長盃羽球錦標賽獎牌的日期都誤植。（圖由張姓家長提供）

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