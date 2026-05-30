台北大學畢業典禮致詞 賈永婕：不盲目順從他人期待或社會框架

台北101董事長賈永婕鼓勵畢業生面對外界批評或現實利益時，仍要守住乾淨的靈魂。（台北大學提供）

國立台北大學30日舉行114學年度畢業典禮，校方邀請台北101董事長賈永婕擔任致詞貴賓，賈永婕鼓勵畢業生應勇敢追尋自我，不盲目順從他人的期待或社會框架，她強調正直、叛逆與勇敢是生命中不可或缺的特質，呼籲畢業生們在面對外界批評或現實利益時，仍要守住乾淨的靈魂。

賈永婕以今年元月美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）徒手攀上台北101為例，強調若沒有叛逆的靈魂，就無法促成這項舉世矚目的開創性活動，她期許每位畢業生都能成為照亮自己與他人的一道光，堅定地活出獨特的生命價值與意義。

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台北大學校長林道通以「AI、永續、國際化」3個關鍵詞，期許全體畢業生，林道通指出，人工智慧正改變世界，台北大學近年積極推動「AI賦能」，核心理念在於培養結合「X+AI」，兼具專業能力、人文素養與跨域思維的人才。

他認為，真正卓越的人，不只追求個人成就，也要學會與環境共生、與社會共好，共同打造永續未來。他也期許學生，理解不同文化、尊重多元價值，以及與世界合作的能力，勇敢走向世界，培養全球視野。

林道通引用美國總統甘迺迪的登月名言「我們選擇登月，不是因為它很簡單，而是因為它很困難」，勉勵畢業生在快速變動的時代中，保有思考的深度與迎向困難的勇氣。

畢業典禮同時頒授名譽博士學位予SDG集團暨明緯公益基金會創辦人林國棟，林國棟先生以經營企業40多年經驗，提出「90%、7%、3%」分類法，他分析組織裡的人可以分成3種，90%的人是執行者、7%的人是推動者，只有3%的人是有目標的人，這些人有方向，而且願意為這個方向走得遠、走得久。面對AI時代，他提醒畢業是學習的開始，應保持勇敢嘗試的精神與善良本性，開創精彩人生，明緯公益基金會將出資1億元，成立「明緯公益基金會永續基金」，協助台北大學攬才留才以及其他校務發展。

國立台北大學頒贈SDG集團暨明緯公益基金會創辦人林國棟（右）名譽博士學位。（台北大學提供）

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