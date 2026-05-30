一台服務車承載孩子希望 心路39年引專業早療進偏鄉

心路基金會的桃園服務車，15年來從桃園發展中心出發，載著老師、教具深入社區，不讓孩子的學習因距離而中斷。（心路基金會提供）

「一台服務車，承載的不只是交通功能，更是孩子接觸療育資源的希望。」心路基金會多年來提供障礙者早療、就學、就業等支援，並透過外展及巡迴服務，將專業療育資源帶進偏鄉社區，不讓孩子的學習因距離而中斷，如今面臨服務車老舊耗損，盼大眾響應募款、為障礙者早療服務補足最後一哩路。

心路表示，許多桃園平鎮、龍潭與楊梅地區的早療家庭，因交通不便、資源不足，孩子往返療育路程相當辛苦。多年來，心路透過外展與巡迴服務，將專業療育資源帶進偏鄉與社區，而服務車更是支撐早療服務的重要夥伴。現行桃園服務車已使用近15年、累積超過10萬公里里程，長期穿梭山區與偏鄉，車體老舊、維修需求日益增加，也讓服務穩定性面臨挑戰。

請繼續往下閱讀...

心路指出，長榮航空長期熱心公益，今年持續透過「讓我伴你飛」募款活動，率先捐助120萬元，支持心路汰換老舊桃園服務車及修繕台北兒童發展中心空間，目前仍有90萬元缺口待各界響應，以實際行動落實「伴飛」精神，讓早療服務延伸至台灣更多角落，陪伴更多孩子穩健前行、勇敢追夢。

心路執行長賴炳良表示，早療服務不只是陪伴孩子學習，更是在支持一個家庭穩定向前，許多偏鄉家庭因資源有限，需社工與教保員、治療師主動走進社區與家庭，才能讓孩子及早獲得協助，感謝長榮航空持續投入公益，盼社會大眾接力捐助，陪伴慢飛天使安心長大。

心路早療團隊定期深入偏鄉社區提供早療諮詢與支持服務，陪伴家庭及早發現、及早療育。（心路基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法