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    首頁 > 生活

    高雄左營高中啟用南台灣首座校園射擊電子靶教室

    2026/05/30 13:44 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市立左營高中設置南台灣首座校園射擊電子靶教室，正式揭牌啟用。（記者黃良傑攝）

    高雄市立左營高中設置南台灣首座校園射擊電子靶教室，正式揭牌啟用。（記者黃良傑攝）

    高雄市立左營高中射擊隊多年來仍培育出多位優秀選手，包括現代五項青年奧運國手、冬季兩項亞運國手及射擊世大運國手，但長期需往返校外場館訓練，經校方奔走，終於在校內成立射擊訓練中心暨電子靶教室，今（30）日正式揭牌啟用。

    南台灣首座校園射擊電子靶教室啟用，左營高中射擊訓練中心今（30）日正式揭牌，由啟用典禮由校長林百鴻主持，教育局長吳立森、運動發展局局長侯尊堯、射擊協會秘書長黃冠文等人共同揭牌，成為南台灣首座校園射擊電子靶。

    教練林生祥介紹電子靶系統特色，他指出，該設備通過國際射擊運動聯盟（ISSF）認證，具備雲端即時顯示功能，觀賽者可透過網路即時觀看選手彈著分布，家長也能即時掌握學生訓練狀況；另該系統具備子彈終端速度量測功能，可提前偵測槍枝異常，提升訓練安全性與穩定性。

    教育局長吳立森表示，左營高中射擊隊創隊初期，教練與選手長期需往返校外場館訓練，十分辛苦，但多年來仍培育出多位優秀選手，包括現代五項青年奧運國手、冬季兩項亞運國手及射擊世大運國手，更有多位校友於全國運動會勇奪金牌，成果相當亮眼。

    運發局長侯尊堯表示，左營高中長期為重要的高雄市訓練基地，培育出多位傑出選手，電子靶教室啟用後，除有助於高雄市培育更多國際級選手，也將配合國家政策，持續推動全民運動理念，深耕基層射擊運動發展。

    左營高中校長林百鴻表示，今天不只是電子靶啟用，更是讓孩子在全國頂尖選手站上同一個起跑點。

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