全障運基隆籃球隊沒專屬球衣 「基隆市」竟用膠帶拚貼

全國身心障礙國民運動會基隆籃球隊球衣「基隆市」是用膠帶黏貼的，令議員感到不滿。（擷取陳冠羽臉書）

全國身心障礙國民運動會正在新北市舉行，市議員陳冠羽接到家長陳情，基隆市籃球選手，沒有專屬球衣，球衣上的「基隆市」三個字，還是教職員以膠帶黏貼製作，不僅容易脫落，更讓選手在全國賽場上顯得格外心酸，也是對「有愛城市」的羞辱。

陳冠羽表示，今年市府確實有增加選手餐費、交通費等補助，但最基本、最能象徵城市認同與榮譽感的代表隊球衣卻付之闕如。這些身障選手努力訓練、代表基隆參加全國賽，卻連一件正式球衣都沒有，令人質疑市府對身障運動的支持是否只是口號。

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家長也反映，早在2年前全國賽時就曾向市府提出相同問題，但至今仍未改善，顯示相關單位漠視選手需求。

陳冠羽痛批，一件球衣不是高額支出，對選手而言代表的是被城市看見、被尊重的榮譽感，也是對努力付出的最基本肯定。基隆市可以每年編3000萬元萬元成立SBL職業籃球隊，卻連代表基隆參加全國身障運動會的10位籃球選手，每人1件代表隊球衣都無法提供，實在令人難以接受。

教育處表示，基隆市代表隊參與各項全國性賽事，年度均編列選手服裝經費300萬元，統一採購大會出席代表服裝，包含外套、T恤、長褲及帽子等；另考量各競賽種類特性及實際需求，市府也提供彈性作法，去年全原運參賽隊伍，在既有服裝經費額度內，以同等價值換置球衣等競賽服裝，但全國身心障礙國民運動會籃球項目並未提出個別球衣需求。

對於代表隊有其個別服裝需求及整體識別性問題，教育處將納入後續檢討，提醒各參賽隊伍如有個別需求於籌備會議時提出，研議更完善的裝備及識別機制，讓選手以更完整形象代表基隆出賽。

全國身心障礙國民運動會基隆籃球隊球衣「基隆市」是用膠帶黏貼的，令議員感到不滿。（擷取陳冠羽臉書）

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