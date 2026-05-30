選手樂翻了！彰化市運動大會開幕貴賓致詞僅43秒

彰安國中街舞社為彰化市運會進行表演。（記者劉曉欣攝）

彰化市運動大會今天（30日）起一連兩天在縣立體育場登場，一早就天氣爆熱，氣溫飆升到攝氏30多度，彰化市公所主任秘書許晉嘉代表市長林世賢致詞，比照林世賢簡短致詞的傳統，全程只花43秒。許晉嘉表示，天氣很熱多喝水，注意身體健康，當場獲得所有選手與學生熱烈掌聲。

林世賢因公出國考察，今年由許晉嘉主持開幕式，林世賢2024年致詞只用了17個字，2025年致詞用了22個字，都成功擄獲全場參賽與表演學生的心，林世賢就曾說過，大家都當過學生，站在台下曬太陽的最大願望就是貴賓致詞越短越好，他就是順從民意而已。

請繼續往下閱讀...

許晉嘉以主秘身分代市長致詞，首先說明市長因公出國，由他代表致詞，感謝教練的指導，也希望選手能夠拿到好成績，最後強調，因為天氣很熱，大家多喝水，注意健康，致詞結束只花了43秒，選手馬上拍手送上滿滿的感謝，對於彰化市運動大會超短致詞好傳統，留下最好的印象。

今天由彰化市立幼兒園、南郭國小與彰安國中的學生，進行開幕表演。市公所與市代表會也進行趣味競賽，市公所隊由許晉嘉帶領，市代表與里長隊由市代會主席陳文賓領隊。今年彰化市運動會比賽團隊總錦標獎金有10萬元，賽事分成社會男子組、社會女子組、國小男生組、國小女生組，共有22所學校單位約354位好手參賽，角逐58項競賽項目最佳成績，破紀錄選手每名加碼頒發2千元的破紀錄獎金。

彰化市公所主秘許晉嘉在市運會的致詞只花了43秒。（記者劉曉欣攝）

彰化市公所清潔隊長張筱薇（前右）與城觀課長林佳蓁攜手進行「同心協力」趣味競賽。（記者劉曉欣攝）

彰化市幼兒園為市運會揭開序幕。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法