悲報！二級保育類麝香貓現身花蓮南濱 疑遭流浪狗咬死

麝香貓是夜行性動物，偏好在地面覓食，蝸牛、昆蟲、蚯蚓都是牠的食物。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉南濱路昨天有民眾通報，撿到死掉的「果子狸」，花蓮縣府動植物防疫所獲報後派人前往察看，發現竟是二級保育類、珍貴稀有的麝香貓，由於身上有圓形疑似齒痕的傷口，懷疑是遭流浪狗咬死，縣府動植物防疫所今天表示，已將個體送檢釐清是否狂犬病帶原。

昨天一早8點多民眾通報，在吉安鄉南濱路一段521號附近的北上車道旁發現一隻死亡「果子狸」，縣府動植物防疫所獸醫獲報前往察看，發現是並非果子狸，而是二級保育類「珍貴稀有」的麝香貓！

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獸醫初步檢查死亡麝香貓，體重約1.9公斤、頭體長50公分，為雄性的個體，原本通報人以為是路殺，但獸醫檢視發現身上有3處地方有圓形的小穿刺傷口，推測可能是前一晚遭到流浪犬攻擊造成死亡。

麝香貓主要棲息在森林邊緣的灌叢、草叢，是獨棲的夜行性動物，防疫所長周黃得榮今天受訪說，牠會出現在人多車多的花蓮吉安鄉南濱相當少見，為釐清是否為狂犬病所造成的行為異常，昨天下午已將個體寄送至新北淡水的獸醫研究所檢查有無狂犬病帶原。

麝香貓是食肉目靈貓科雜食性動物，毛色為黃褐色，胸腹佈滿不規則的黑褐色斑點，背有數條整齊排列的黑褐色縱狀條紋，最明顯特徵是尾部節黑白相間的環帶，別稱九節貓、七仔、筆貓、小靈貓，會以麝香腺在凸出的岩石或樹幹「擦香」，早期普遍分布台灣低海拔山區，花蓮山區也有民眾曾分享夜間在山上拍到麝香貓。

被發現死亡的麝香貓，身上有三處圓形穿刺傷口疑似齒痕，懷疑是流浪狗遭到流浪狗攻擊致死。（花蓮縣動植物防疫所提供）

花蓮吉安鄉南濱路一段有民眾通報發現死亡果子狸，縣府人員到場發現竟是二級保育類麝香貓。（花蓮縣動植物防疫所提供）

發現麝香貓地點在吉安鄉南濱路一段，旁邊是光華工業區的大理石工廠。（花蓮縣動植物防疫所提供）

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