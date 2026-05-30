小學生變身濕地解說員 台江「根與芽嘉年華」共學護生態

學生擔任解說員，展示說明內容包括招潮蟹、大彈塗魚等代表性物種。（南市環保局提供）

濕地生態教育從校園走向戶外，讓孩子成為守護環境的最佳代言人！「2026根與芽濕地嘉年華」今（30）日在台江國家公園遊客中心廣場熱鬧登場，南市9所國小約300位師生及民眾到場同樂，結合環境教育、闖關遊戲與生態解說，寓教於樂，認識濕地生態與生物多樣性的重要價值。

傳承延續珍古德博士所推動的根與芽精神「想要以自己的力量，改變身邊的環境」，活動由南市環保局攜手國際珍古德協會、台江國家公園、長榮大學及台灣應用材料公司共同舉辦，集結光復、紅瓦厝、仁德、歸仁、德南、永福、永康、億載及國立南科國際實驗高中國小部等9所學校參與。

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學生們透過課程成果展示、互動體驗及闖關遊戲，將平日所學化為實際行動，成為現場最吸睛的「環境教育小尖兵」，擔任解說員向民眾介紹濕地生物與生態環境，內容涵蓋弧邊招潮蟹、大彈塗魚、黑面琵鷺及小燕鷗等代表性物種，透過生動解說與互動交流，不僅讓參與民眾更加了解濕地生態，也讓孩子在分享過程中深化自身的環境素養與保育觀念。

台南擁有豐富且珍貴的濕地資源，從沿海潟湖到河口濕地，孕育多樣生物棲地，也是推動環境教育的重要場域。南市環保局表示，環境教育不應只停留在課堂，而是要透過實際參與與體驗，讓保護環境的觀念融入日常生活。

環保局長許仁澤呼籲民眾，從生活中落實惜食及源頭減量，減少廚餘產生，除了能降低環境負擔，也有助於維護生態環境與珍惜食物資源。

「2026根與芽濕地嘉年華」今日在台江國家公園遊客中心登場，打造環境教育小尖兵。（南市環保局提供）

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