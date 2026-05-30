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    首頁 > 生活

    國境之南運動魂再起！恆春鎮運熱鬧開賽 鎮長尤史經承諾繼續辦

    2026/05/30 13:25 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春鎮運熱鬧開賽，各社區趣味競賽爆笑。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮運熱鬧開賽，各社區趣味競賽爆笑。（記者蔡宗憲攝）

    延續去年復辦後的爆棚好評，令無數鎮民引頸期盼的「恆春鎮全民運動會」，今日在恆春鎮公所前及各大校園場地熱鬧開賽！鎮內17里的鄉親一早就熱血集結，現場不僅有洗腦的宣傳曲「恆好運之舞」大會舞帶動跳，許多重拾年輕運動興趣的阿公阿嬤、中青代選手更是摩拳擦掌，全城陷入沸騰的運動狂熱。

    恆春鎮長尤史經在開幕式中強調，過去多年未辦的鎮運在去年重啟後，喚醒了無數鄉親小時候揮汗賽場的記憶，獲得基層極大迴響。尤史經當場向鄉親大方承諾，鎮運未來「絕對會繼續舉辦」，且公所將持續爭取經費，改善地方的運動場地與各項體育設施，讓恆春一年四季都擁有優質的運動風氣。

    今日賽事隨即在各場地遍地開花，大平國小的慢壘、山腳里活動中心的桌球，以及恆春國中、國小與僑勇國小的籃羽球、滑輪溜冰及趣味競賽全面開打。場上選手拼勁十足，場邊觀賽的大街小巷鄉親加油聲更是不絕於耳，成功透過體育凝聚國境之南最溫暖的地方情誼。

    恆春鎮運熱鬧開賽，桌球比賽刺激。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮運熱鬧開賽，桌球比賽刺激。（記者蔡宗憲攝）

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