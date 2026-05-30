北科大攜手技專與技高 6/6合辦技職跨域探索博覽會

北科大攜手技專與技高，合辦技職跨域探索博覽會。（圖由北科大提供）

為協助學生探索興趣與未來職涯方向，國立台北科技大學攜手19所技專校院、技術型高中及群科中心，將於6月6日在華山1914文化創意產業園區舉辦「2026年技職跨域探索博覽會」，透過跨域展示、互動體驗及實作活動，帶領學生與家長深入認識技職教育的多元發展樣貌。

北科大今（30）日表示，今年博覽會以「技能探索無邊界，跨域築夢躍世界」為主題，希望打破外界對技職教育的刻板印象，讓學生透過實際操作與體驗，認識人工智慧、智慧製造、設計、工程、商業管理、餐旅服務及數位科技等領域的學習內容與未來發展機會，從中發掘個人興趣與潛能。

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此次活動集結國立台灣科技大學、國立台北護理健康大學、國立台北商業大學、國立雲林科技大學、國立高雄科技大學、國立屏東科技大學等多所技專校院，以及大安高工、松山家商、北科附工、三重商工、淡水商工、鶯歌高商、瑞芳高工等技術型高中共同參與，展現技職教育跨校合作與資源共享成果。

北科大指出，博覽會有三大特色，包括一次呈現全台技職教育的多元面貌、設置豐富的互動體驗與實作展示攤位，以及推出「跨域探索卡」集章活動。參與者完成指定體驗後即可集章，集滿5個印章可兌換限定探索圖鑑，現場填寫問卷還有機會參加抽獎活動，獲得限量紀念禮品。

北科大表示，面對產業快速變遷與跨域人才需求增加，技職教育已成為培育實作能力與跨領域整合能力的重要途徑。透過博覽會，希望讓學生不再只是透過考試分數規劃未來，而是透過親身參與、實際體驗，了解不同領域的學習特色與職涯發展方向，進而找到最適合自己的學習道路。

北科大也邀請全國國中、高中職學生及家長踴躍參與，走進技職教育現場，感受做中學、學中做的特色，探索未來無限可能，開啟屬於自己的跨域築夢之路。

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