台灣國際農業機械展開幕 蕭美琴：台灣均衡發展農業智慧化升級

副總統蕭美琴體驗大馬力智慧農用搬運車。（記者蔡宗勳攝）

2026第20屆台灣國際農業機械暨資材展今在嘉義縣政府對面廣場開幕，集結國內外近250家廠商，展出大型農機、智慧農機、無人機等，首次有正、副元首出席，副總統蕭美琴致詞時強調，農業是國家安全的根本，賴清德總統推動「均衡台灣」政策，地方、產業發展都要均衡，中央編列預算輔導農業蛻變，由傳統人力邁向智慧化、自動化及低碳化。

蕭美琴指出，農業是國家安全的根本，農業要持續發展，保障農民的生計，此外，中小微型產業也要照顧，因而賴總統就職2週年演講也特別提到，將挹注特別預算輔導中小型產業，協助農民進行機械化、無人化，讓農業蛻變，世界也能看到台灣的農業產業。

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農業部次長胡忠一說，自2019至2025年農業部共補助76億元給農民購用農機共24萬6000多台，20多萬名農民受惠；2025至2028年還有新4年計畫，主要推動智慧共享、智慧農業以及低碳自動化。同時對使用電動、綠能、低碳的農機具補助，從以往的3分之1提高至2分之1，今年5月25日至8月31日可以申請。

縣長翁章梁表示，中央近幾年來挹注逾75億元補助農民採購農機具，彌補農村人力大缺口，讓新農民看到農業曙光，希望能迎來新一波農業高潮。

台灣農機工業同業公會理事長姚倍欽強調，農業是國家重要基礎，台灣面臨地緣政治危機，不能放棄軍工產業，也不能放棄農業發展，台灣除了有台積電、聯發科等矽盾，還要有稻米盾、蔬菜盾、豬肉盾，才能成為有韌性的國家，自給自足存活下來，就是一種成功。

副總統蕭美琴參觀國際農機展。（記者蔡宗勳攝）

將代表台灣出國比賽的少棒隊員與副總統蕭美琴合影。（記者蔡宗勳攝）

副總統蕭美琴指農業是國家安全的根本。（記者蔡宗勳攝）

農業部次長胡忠一稱農業部共補助76億元給農民購用農機。（記者蔡宗勳攝）

縣長翁章梁強調智慧農業讓新農民看到農業曙光。（記者蔡宗勳攝）

台灣農機工業同業公會理事長姚倍欽說農業是國家重要基礎。（記者蔡宗勳攝）

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