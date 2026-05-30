淡江大橋差點鋪不了路面！公路局曝團隊「等油不眠夜」背後故事

淡江大橋路面鋪面瀝青差點因為中東戰火導致的國際油價飆漲，缺貨到差點鋪不了路面。（公路局提供）

淡江大橋在5月12日通車，交通部公路局曝光建造秘辛，在大橋即將通車前，國際原油價格因中東戰爭一路飆升，國內瀝青供應全面吃緊，原本穩定的油車變成「今天不一定有、明天不一定輪得到」的未知數。

公路局表示，對負責鋪面工程的工程師林宗毅而言，進度倒數的每一天，都是一場與時間賽跑的「等油」不眠夜，他回想那段日子，採購追料、工廠主任守著電話、工務所隨時調整施工順序。

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每天晚上，公路局新工北分局段長鄭閔中的電話都會準時響起，問道：「料況怎麼樣？」、「油車到了沒？」、「明天有辦法鋪嗎？」面對無解的國際局勢，林宗毅能回答只有無奈的三個字：「不知道。」

公路局表示，面對未知，團隊手機不敢靜音、睡覺不敢睡沉，採購奔波追料、工務精準調度，只為在油車深夜抵達的瞬間，立刻升溫生產、連夜交維施工。公路局表示，淡江大橋對用路人來說，也許只是一段縮短通勤時間的鋼筋水泥，但對林宗毅和所有現場人員來說，這是一群人守在工廠與工地，用青春、汗水與勞力，一點一滴鋪出來的責任與榮耀。

淡江大橋路面採鋼床板「GUSS瀝青混凝土」鋪面，這是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，為防止雨水滲入鋼床板，杜絕鋼材銹蝕導致疲勞破壞，於鋪面底層導入關鍵技術GUSS瀝青混凝土，為鋼床板打造一道可靠的防水保護層。

「GUSS瀝青混凝土」鋪面特性像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附、自然找平，並具防水、防車轍，避免鋪面些微變形與高溫穩定性，這項工法可讓鋪面不會因鋼橋熱脹冷縮或重車通過鬆動或變形，提升橋面耐久性與行車舒適度。

江大橋鋪面下層為GUSS瀝青混凝土，上層為改質瀝青，各舖4公分，若在正常使用道路、沒超載情況下，上層鋪面約可使用5至6年，屆時就要檢視鋪面是否劣化，若有劣化情況，就需啟動刨鋪養護作業。

淡江大橋路面鋪面瀝青差點因為中東戰火導致的國際油價飆漲，缺貨到差點鋪不了路面。（公路局提供）

淡江大橋路面鋪面瀝青差點因為中東戰火導致的國際油價飆漲，缺貨到差點鋪不了路面。（公路局提供）

淡江大橋路面鋪面瀝青差點因為中東戰火導致的國際油價飆漲，缺貨到差點鋪不了路面。（公路局提供）

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