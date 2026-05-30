暨大傳說！3公尺穿山甲氣球祝福畢業生 校長：同理心讓世界變更好

暨大今日舉辦畢業典禮，特別設置3公尺高的穿山甲氣球，為畢業生加油。（圖由暨大提供）

國立暨南國際大學今（30）日舉行114學年度畢業典禮，學生流傳「看到穿山甲就能順利畢業」一說，校方在大草坪特別設置高達3公尺的穿山甲造型氣球。暨大校長武東星致詞表示，暨大歷經921大地震重創校園、少子化衝擊及高教競爭等挑戰，仍持續深耕南投、連結地方發展，展現強韌的辦學精神，面對人工智慧AI浪潮席捲全球，科技雖提供強大的工具，但真正讓世界變得更好的，仍是人類的同理心與人文關懷。

今年共有1425位畢業生 （學士1058人、碩士338人、博士29人），畢典以「暨遇」為主題，融合溫暖、創意與陪伴元素，陪伴畢業生邁向人生新階段，體育館新落成的活動看台也首度啟用，讓家長與親友能以更舒適的視野，共同見證重要時刻。

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武東星表示，近年來學校在國際評比表現亮眼，在多項世界大學排名中持續進步，展現教學、研究與國際化成果。他強調，這些成績不只是數字，更代表暨大走過災後重建、面對人口結構變遷後所累積的韌性與驕傲。

武東星指出，當前正處於人工智慧快速發展的時代，科技帶來前所未有的便利與可能，但人文關懷才是技術發展的靈魂；面對瞬息萬變的未來世界，畢業生除了培養專業能力與創新思維，更要保有同理心與社會責任感，在追求卓越的同時懂得關懷他人、回饋社會。

他也勉勵畢業生將大學期間建立的人際情誼與團隊合作精神帶入未來職場，因為人生道路上沒有任何成就能夠單靠個人完成，唯有相互扶持、彼此成就，才能在變動的時代中持續成長，創造更大的價值，且成為能為世界帶來正向影響的人。

暨大榮譽博士、埔里基督教醫院董事長趙文崇則以40多年行醫經驗分享人生智慧，強調「世界缺的不是成功的人，而是願意讓別人變得更好的人」，勉勵畢業生在人生道路上找到屬於自己的價值與使命。

趙文崇也分享自己40多年投入偏鄉醫療服務的經驗指出，生命真正的價值往往不是來自外在成就，而是在別人需要幫助時願意伸出援手，並以埔里基督教醫院創辦歷程及宣教士奉獻故事為例，偉大不一定來自轟轟烈烈的事蹟，而是在困境與挑戰中仍願意堅持初衷、默默付出。

暨大校長武東星（左）勉勵每位畢業生，以人文關懷迎向AI時代。（圖由暨大提供）

暨大今日舉辦畢業典禮，為走向人生新旅程的上千名畢業生加油。（圖由暨大提供）

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