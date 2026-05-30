為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「東北大花」超跑也來了！ 竹市漫人祭動漫貼膜汽機車超搶眼

    2026/05/30 13:07 記者洪美秀／新竹報導
    啟德重機胡董「東北大花」超跑現身新竹市漫人祭活動會場。（記者洪美秀攝）

    啟德重機胡董「東北大花」超跑現身新竹市漫人祭活動會場。（記者洪美秀攝）

    整個城市都是我的漫人祭！新竹市府舉辦的第三屆《漫人祭》今天在市府州廳及228紀念公園和舊城區開啟，一早就吸引很多動漫迷湧入市府州廳，來自各地的Coser聚集，也引爆動漫熱潮。其中位在新竹市府內停車場的動漫貼膜汽機車展示搶眼又吸睛，包括啟德重機董事長胡漢龑的「東北大花」超跑也現身，成為漫人祭活動拍照打卡熱點。

    新竹市國際動漫節今年將活動放大到新竹市府州廳及228公園和舊城區，整個城市宛如動漫城，且活動連續2天，從白天到晚上都有精采活動，包括主題展覽、動漫大師論壇、角色應援Runway秀到夜間漫人舞台音樂演出，動漫熱血氛圍將席捲新竹街區，活動現場更看到許多Coser聚集拍照，相當熱鬧。

    今年《漫人祭》也整合漫畫、動畫、Cosplay與跨界創作，打造漫日常觀測站、漫畫實驗室、風城出道所等主題展區，動漫迷可一次從展覽觀看、互動體驗到城市漫遊，全面沉浸在動漫世界中。更可在城市中邊走邊玩，像是集章解鎖扭蛋、360度子彈時間體驗、CCC追漫台閱讀金幣兌換等多項互動任務，都可體驗動漫生活。且串聯台灣、日本、韓國創作者與創意團隊，展覽內容有漫畫創作、動畫場景、角色設計與在地青年創作，精采又吸睛。

    啟德重機胡董「東北大花」超跑現身新竹市漫人祭活動會場，現場還有動漫人物貼膜的汽機車展示，搶眼又吸睛。（記者洪美秀攝）

    啟德重機胡董「東北大花」超跑現身新竹市漫人祭活動會場，現場還有動漫人物貼膜的汽機車展示，搶眼又吸睛。（記者洪美秀攝）

    位在新竹市府內停車場的動漫貼膜汽機車展示搶眼又吸睛。（記者洪美秀攝）

    位在新竹市府內停車場的動漫貼膜汽機車展示搶眼又吸睛。（記者洪美秀攝）

    新竹市漫人祭活動登場，不少Coser已盛裝參與動漫活動，更留下許多珍貴照片。（記者洪美秀攝）

    新竹市漫人祭活動登場，不少Coser已盛裝參與動漫活動，更留下許多珍貴照片。（記者洪美秀攝）

    新竹市漫人祭活動登場，不少Coser已盛裝參與動漫活動，更留下許多珍貴照片。（記者洪美秀攝）

    新竹市漫人祭活動登場，不少Coser已盛裝參與動漫活動，更留下許多珍貴照片。（記者洪美秀攝）

    新竹市漫人祭活動登場，不少Coser已盛裝參與動漫活動，更留下許多珍貴照片。（記者洪美秀攝）

    新竹市漫人祭活動登場，不少Coser已盛裝參與動漫活動，更留下許多珍貴照片。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播