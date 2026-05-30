「東北大花」超跑也來了！ 竹市漫人祭動漫貼膜汽機車超搶眼

啟德重機胡董「東北大花」超跑現身新竹市漫人祭活動會場。（記者洪美秀攝）

整個城市都是我的漫人祭！新竹市府舉辦的第三屆《漫人祭》今天在市府州廳及228紀念公園和舊城區開啟，一早就吸引很多動漫迷湧入市府州廳，來自各地的Coser聚集，也引爆動漫熱潮。其中位在新竹市府內停車場的動漫貼膜汽機車展示搶眼又吸睛，包括啟德重機董事長胡漢龑的「東北大花」超跑也現身，成為漫人祭活動拍照打卡熱點。

新竹市國際動漫節今年將活動放大到新竹市府州廳及228公園和舊城區，整個城市宛如動漫城，且活動連續2天，從白天到晚上都有精采活動，包括主題展覽、動漫大師論壇、角色應援Runway秀到夜間漫人舞台音樂演出，動漫熱血氛圍將席捲新竹街區，活動現場更看到許多Coser聚集拍照，相當熱鬧。

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今年《漫人祭》也整合漫畫、動畫、Cosplay與跨界創作，打造漫日常觀測站、漫畫實驗室、風城出道所等主題展區，動漫迷可一次從展覽觀看、互動體驗到城市漫遊，全面沉浸在動漫世界中。更可在城市中邊走邊玩，像是集章解鎖扭蛋、360度子彈時間體驗、CCC追漫台閱讀金幣兌換等多項互動任務，都可體驗動漫生活。且串聯台灣、日本、韓國創作者與創意團隊，展覽內容有漫畫創作、動畫場景、角色設計與在地青年創作，精采又吸睛。

啟德重機胡董「東北大花」超跑現身新竹市漫人祭活動會場，現場還有動漫人物貼膜的汽機車展示，搶眼又吸睛。（記者洪美秀攝）

位在新竹市府內停車場的動漫貼膜汽機車展示搶眼又吸睛。（記者洪美秀攝）

新竹市漫人祭活動登場，不少Coser已盛裝參與動漫活動，更留下許多珍貴照片。（記者洪美秀攝）

新竹市漫人祭活動登場，不少Coser已盛裝參與動漫活動，更留下許多珍貴照片。（記者洪美秀攝）

新竹市漫人祭活動登場，不少Coser已盛裝參與動漫活動，更留下許多珍貴照片。（記者洪美秀攝）

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