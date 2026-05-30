北港媽祖首度基隆遶境掀熱潮 童子瑋扶轎祈平安、風調雨順

北港朝天宮媽祖首次到基隆遶境，慶安宮內外擠濟人潮。（記者盧賢秀攝）

北港朝天宮媽祖今天首次到基隆展開2天遶境活動，晚上在國門廣場有盛大平安宴，今天上午在市區遶境，沿途民眾設案參拜，副市長邱佩琳在護國城隍廟恭迎媽祖聖駕，慶安宮則被信眾擠爆，議長童子瑋扶轎遶境，祈求基隆平安、風調雨順。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天一早護送北港朝天宮媽祖到基隆海洋廣場。他說，台灣從東到南幾乎都有遶境，300多年來北港巷媽第一次到基隆，6月9日還要在淡水出海口辦淨港法會，希望北部地區能夠平安。

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北港媽從國門廣場出發，首站到基隆護國城隍廟，邱佩琳與城隍廟七爺、八爺隆重接駕，「媽祖會城隍」象徵南北信仰交流與傳統文化傳承。

邱佩琳表示，北港媽祖首次北巡，很榮幸首站到基隆市，這不僅是宗教界的重要盛事，更具有深厚的文化交流意義。他表示基隆是一座充滿人情味與善良力量的城市，期盼透過媽祖慈悲護佑，讓更多人感受到信仰安定人心的力量，也誠摯邀請大家共同為台灣祈福，守護一顆善良的心。

議長童子瑋在慶安宮前迎接北港媽，慶安宮內則擠滿了信眾。童子瑋說，北港朝天宮媽祖到基隆遶境，許多信眾都來參拜祈福，是難得盛況，也是媽祖的力量，慶安宮也恭迎大駕，祈求基隆平安、風調雨順。童子瑋也扶轎遶境。

北港媽今天遶境的區域以仁愛區和中正區為主，晚上在國門廣場舉辦祈安晚會，鑽轎脚祈福等，席開300桌。明天則到安樂區、中山區和暖暖區，終點站是暖暖碇內承福宮。

北港朝天宮媽祖首次到基隆遶境，慶安宮內外擠濟人潮。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋（中）扶轎遶境。（記者盧賢秀攝）

北港媽基隆遶境，護國城隍廟的七爺、八爺接駕。（記者盧賢秀攝）

基隆市區信眾設案參拜北港媽。（記者盧賢秀攝）

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