為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    黃仁勳吃小吃使用鈔能力「Money Pass」 meta.ai這樣分析

    2026/05/30 13:38 即時新聞／綜合報導
    meta.ai分析，想複製黃仁勳的話就3步：1.財務自由，2.夠大方，3.臉皮夠厚敢開口；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    meta.ai分析，想複製黃仁勳的話就3步：1.財務自由，2.夠大方，3.臉皮夠厚敢開口；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次回台的行程一定都會有「大啖小吃」，且讓許多粉絲粉暱稱黃仁勳為「乾爹」的原因是，黃仁勳為了要免去排隊時間，通常會使用鈔能力「Money Pass」 ，直接請全場，時下最夯的meta.ai也分析黃仁勳這個行為，為什麼不但沒有引起民眾反感，反而圈粉無數的原因。

    meta.ai指出，想像黃仁勳那樣插隊不被罵，首先要變成黃仁勳那樣有錢再說。他的做法是「鈔能力」：直接幫現場所有人買單。想複製的話就3步：1.財務自由，2.夠大方，3.臉皮夠厚敢開口。

    有網友笑稱，「不想排隊的人，都要以這個為標準」、「我排隊是秉持著好好排隊不插隊的原則，但那個時候原則在他手上」、「什麼插隊，別亂講話，我們這是群聚沒有在排隊」、「什麼插隊，這明明就是付費快速通關」、「完全不會讓人討厭的炫富」、「最主要他的態度是覺得自己打擾大家而不是老子有錢」、「爸爸就是大器」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播