黃仁勳吃小吃使用鈔能力「Money Pass」 meta.ai這樣分析

meta.ai分析，想複製黃仁勳的話就3步：1.財務自由，2.夠大方，3.臉皮夠厚敢開口；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次回台的行程一定都會有「大啖小吃」，且讓許多粉絲粉暱稱黃仁勳為「乾爹」的原因是，黃仁勳為了要免去排隊時間，通常會使用鈔能力「Money Pass」 ，直接請全場，時下最夯的meta.ai也分析黃仁勳這個行為，為什麼不但沒有引起民眾反感，反而圈粉無數的原因。

meta.ai指出，想像黃仁勳那樣插隊不被罵，首先要變成黃仁勳那樣有錢再說。他的做法是「鈔能力」：直接幫現場所有人買單。想複製的話就3步：1.財務自由，2.夠大方，3.臉皮夠厚敢開口。

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有網友笑稱，「不想排隊的人，都要以這個為標準」、「我排隊是秉持著好好排隊不插隊的原則，但那個時候原則在他手上」、「什麼插隊，別亂講話，我們這是群聚沒有在排隊」、「什麼插隊，這明明就是付費快速通關」、「完全不會讓人討厭的炫富」、「最主要他的態度是覺得自己打擾大家而不是老子有錢」、「爸爸就是大器」。

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