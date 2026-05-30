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    首頁 > 生活

    高雄國小師墜樓身亡遭網路造謠炒作 校長再聲明駁斥

    2026/05/30 12:02 記者黃良傑／高雄報導
    國小名師墜樓身亡遭網路惡意造謠炒作，該校王校長再聲明駁斥。（資料照）

    國小名師墜樓身亡遭網路惡意造謠炒作，該校王校長再聲明駁斥。（資料照）

    高雄市某國小發生科展名師日前在學校墜樓身亡，網路輿論燒不停，甚至出現有許多惡意、荒誕情節，該校校長怒了，強調老師指導科展年年獲獎，受到非常多學生和家長推崇與愛戴，有目共睹的，根本沒有被提告或因檢舉而受「校事會議」調查，蓄意誣傳不實訊息，對往生老師實是不敬。

    該校王校長再發表聲明指出，老師被並非如惡意鄉民所稱被請3個月，而是因為有感於自己的狀況（因涉及個人隱私故不能多言），才主動向學校請假。

    另對於網傳「小學生霸凌老師」更是子虛烏有，雖然部分班級孩子不那麼好教，但也不至於是「霸凌」，此點經求證於跟他最要好的同事，均表示從未聽過他有如此念頭或說法，全是網路小說家捕風捉影編出來的。

    對於這幾天網路謠言荒誕不經，許多資訊錯置，把不同學生、家長及不同學校的孩子利用創造力聯想兜在一塊，還把事件描繪成恐龍家長怪獸學生、高官壓迫、校長求官、民代欺壓，有人假借正義之名，行侵害年少兒童個資外洩之實，非常不足取。

    王校長表示，有人利用此遺憾事件涉及疑似違反兒少法及個人毀謗者，已先後有利害關係人去報案；任何的制度可以討論，但請不要建立在別人的悲痛之上。

    他強調，嚴老師教學認真，指導科展年年獲獎，受到非常多學生和家長推崇與愛戴，這是有目共睹的，未來持續努力邁向嚴老師高教育品質的期待，這才對得起嚴老師。

    國小名師墜樓身亡遭網路惡意造謠炒作，該校王校長再發聲明駁斥。（高市教育局提供）

    國小名師墜樓身亡遭網路惡意造謠炒作，該校王校長再發聲明駁斥。（高市教育局提供）

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