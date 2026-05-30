跟騷法上路4週年 新北社會局：保留證據、勇敢求助

新北家防中心提醒，持續尾隨、反覆傳送訊息、監控行蹤、刻意接近或冒用個資等行為，可能已構成跟蹤騷擾。（新北市社會局提供）

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心指出，「跟蹤騷擾防制法」自2022年6月1日施行即將屆滿4週年，隨著社會大眾對人身安全與身體界線意識逐漸提升，遇到跟蹤騷擾並非單純的「追求」或「關心」，若出現持續尾隨、反覆傳送訊息、監控行蹤、刻意接近或冒用個資等行為，就已構成跟蹤騷擾，對被害人造成心理壓力與生活恐懼，民眾若遇疑似情形，應及早尋求協助。

依內政部警政署統計，自2022年6月至今年3月止，全國受理跟蹤騷擾案件已超過1萬1千件，其中以通訊騷擾案件最多，其次為盯梢尾隨，顯示除現實生活中的尾隨監控外，透過社群媒體、通訊軟體反覆聯繫或騷擾，逐漸成為常見樣態。

請繼續往下閱讀...

新北家防中心分享服務案例，28歲的小玲（化名）因拒絕住家附近一名陌生男子追求，對方持續透過電子郵件傳送表白訊息，並且頻繁出現小玲住處及停車地點附近，甚至在社群網站對外宣稱與她交往，讓小玲長期處於不安與恐懼之中。

後續小玲向警方報案，同時家防中心介入協助，警方依「跟蹤騷擾防制法」核發告誡書，社工也協助擬定安全計畫與提供心理支持，透過警政與社政合作，才讓小玲得以脫離長期跟騷困境，重拾生活安心。

承接新北市跟蹤騷擾追蹤輔導服務方案，新北市湧泉社會服務協會督導蔡慈涵表示，跟蹤騷擾不是單純的追求，而是長期、反覆、干擾他人生活的行為，會嚴重影響被害人的身心健康若發現遭陌生人尾隨或持續騷擾，應優先確保自身安全，盡量前往便利商店、捷運站等人潮較多、燈光明亮的場所，必要時立即撥打110求助，也可請親友陪同返家，避免單獨行動。

新北家防中心主任許芝綺提醒，若騷擾情形持續發生，請保留相關證據，例如對話截圖、通話紀錄、監視器畫面、包裹物流單據等，以利警方調查與聲請告誡書或保護令。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

警政署提供跟蹤騷擾行為種類說明。（新北市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法