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    首頁 > 生活

    北市懷恩專車6/1起調整 南京復興線班距縮短、停車場接駁停駛

    2026/05/30 11:39 記者蔡愷恆／台北報導
    懷恩專車。（記者蔡愷恆攝）

    懷恩專車。（記者蔡愷恆攝）

    台北市殯葬處今（30）日表示，自6月1日起調整懷恩專車營運路線，將增加運量需求最高的「S33南京復興線」車次，班距將由原本15至20分鐘，大幅縮短為12至15分鐘；至於原「S35停車場接駁線」則考量搭乘效益低，自同日起配合停駛。

    殯葬處表示，為使免費接駁服務發揮最大效益，「S33南京復興線」自今年2月起延伸營運至捷運南京復興站後，因橫跨捷運多條主線，沿途行經捷運南京復興站、忠孝復興站、大安站及科技大樓站，大幅提升了市民的轉乘便利性，但也使得該路線搭乘需求顯著攀升。因應路線延伸後與日俱增的運量需求，自6月1日起透過資源整併擴大S33線運能，不僅班次變多、等待時間變短，市民朋友將可享受更快速、便利的接駁服務，並有效改善治喪旺日載運量趨近飽和的情形。

    殯葬處說，自6月1日，懷恩專車接駁服務路線資訊如下：
    S31公館線：行經捷運公館站（松山新店線）。
    S32六張犁線：行經捷運六張犁站（文湖線）。
    S33南京復興線：行經捷運南京復興站（捷運松山新店／文湖線）、忠孝復興站（捷運板南／文湖線）、大安站（捷運淡水信義／文湖線）及科技大樓站（捷運文湖線）等。
    S34古亭線：行經捷運古亭站（松山新店／中和新蘆線）。

    北市殯葬處呼籲，前往懷愛館的市民多加利用便利的懷恩專車，將寶貴時間留給重要的追思時刻。

    自6月1日，懷恩專車接駁服務路線資訊。（台北市殯葬處提供）

    自6月1日，懷恩專車接駁服務路線資訊。（台北市殯葬處提供）

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