桃小巴試辦T310假日運行 串聯山鼻站與五酒桶山

桃園市政府交通局持續推動「桃小巴」計畫。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府交通局新闢「桃小巴」的蘆竹區試辦「T310山鼻捷運站－五酒桶山」、觀音區幸福巴士新增「T518觀音行政園區－大田蓮園」路線，都將於6月1日起上路，交通局官員表示，T518採平日營運服務型態，T310則提供假日搭乘服務，試辦3個月到今年8月31日。

官員說，為提升市區公車服務品質與便利使用，市府持續推動「桃小巴」計畫，以更靈活9人座廂型車提供服務，民眾持桃園市市民卡都能享乘車免費優惠；5月起，因應蘆竹區五酒桶山公園開幕，交通局已以9人座廂型車提供假日期間A10山鼻捷運站到五酒桶山的免費接駁服務，反應極佳，該局於是將該路線納入「桃小巴」公車系統並訂定路線編號「T310」，將試辦3個月，維持假日期間營運，上午8點到下午5點間每20分鐘1班車。

請繼續往下閱讀...

另，觀音區金湖、藍埔、大堀、坑尾等地新興社區與入住人口漸增，對外交通卻不便，觀音區幸福巴士將新增「T518」循環線路線，平日每天4班次，希望能滿足民眾到觀音區公所洽公及轉乘的需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法