買到「補丁蛋糕」慶生變調 羅東團購蛋糕名店致歉

蛋糕缺角。（圖取自宜蘭知識+）

宜蘭羅東某團購蛋糕名店遭民眾抱怨，昨晚購買該店熱銷蛋糕為友人慶生，回家驚見蛋糕有明顯缺角，疑是用邊角料「補丁」，無奈表示「要是自己吃就算了，送人真的很不行！」網友也大嘆慶生變調。對此，業者今天出面致歉，坦承是內部交接疏失，會予以補償。

宜蘭羅東有民眾在臉書「宜蘭知識+」發文，表示先前品嚐過這家店的蛋糕覺得美味，特地回購送給朋友慶生。當時蛋糕擺在冷藏櫃後排，視線被上頭水果擋住，並未察覺異狀，未料友人打開一看，蛋糕後方竟有明顯被切過、疑用邊角料「補丁」的痕跡。

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該民眾指出，店家有老實說的話可能還能接受，但這是要送人的，真的很不行，由於發現時店家已打烊，慶生當下沒有其他蛋糕可用，最後只能硬著頭皮吃完。事後決定公開經歷，提醒其他民眾購買蛋糕時務必多加留意。

貼文一出引來網友留言，表示「超明顯的補丁」、「太瞎了」、「蠻離譜的事」、「他家這款蛋糕很好吃，怎麼會？」、「拿出來時店員看不到？」、「誇張，拿回去退，也可要求補償」、「通常這個就不要吃，退回去」。

業者今天出面回應，該款蛋糕正常工序是使用「圓形模具」分五層灌製，但當日生意太好、現成品不足，為了滿足客人指名購買的需求，師傅便拿現成的「長方形蛋糕」進行裁切，試圖拼湊成圓形外觀。

他說，過程中產生的缺角，是師傅切塊補上，絕對不是將別人吃剩或切過的蛋糕拿出來販售，外觀不完美的蛋糕，應退回生產部，並歸類為「NG品」販售，但師傅未告知門市人員，這是內部溝通與交接流程的瑕疵，對此深感抱歉，目前已積極尋找該名消費者，一定會給予妥善補償。

師傅裁切修補蛋糕。（圖取自宜蘭知識+）

宜蘭羅東某團購蛋糕名店遭民眾抱怨，昨晚購買該店熱銷蛋糕為友人慶生，回家驚見蛋糕有明顯缺角，疑是用邊角料「補丁」。（圖取自宜蘭知識+）

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