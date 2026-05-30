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    首頁 > 生活

    從小到大學都念同校 2對雙胞胎一路當同學趣事多

    2026/05/30 11:46 記者洪美秀／新竹報導
    賴巧芬、賴巧容雙胞姊妹從小到大都念同所學校。（學校提供）

    賴巧芬、賴巧容雙胞姊妹從小到大都念同所學校。（學校提供）

    從出生到大學畢業都念同所學校的雙胞胎機率有多高？新竹市元培醫事科技大學今年有2對從小到大學畢業都念同所學校的雙胞胎，醫學檢驗生物技術系的李紹言和食品科學系的李紹行雙胞胎，及健康休閒管理系賴巧芬和食品科學系賴巧容，4人今年都從大學畢業，將展開各自不一樣的精采人生。

    家住新竹的李紹言與李紹行，從小學、國中到五專都是同班同學，在家人建議下大學選擇元培醫事科大，哥哥李紹言選擇醫事檢驗生物技術系，目前正衝刺醫檢師國考；弟弟李紹行選擇食品科學系，已在大學畢業前考取食品檢驗分析技術士丙級證照。兩人上大學後，每天一起搭公車上學、在學餐共進午餐，課餘一起加入動漫社，可說是形影不離。

    另對雙胞胎姐妹檔是來自彰化、高中就讀台中后里綜合高中的賴巧芬與賴巧容，兩人曾是羽球校隊，因感情深厚，同樣一路同學到底。就連高中面臨升學抉擇時，也透過運動績優管道入學，姊姊賴巧芬就讀健康休閒管理系，如今已考取健身教練執照和芳療保健與美容的丙級技術士證照。妹妹賴巧容念食品科學系，也考取食品檢驗分析技術士丙級證照，畢業後將進軍咖啡餐飲產業。

    兩對雙胞胎從小因長相神似，且都在校園同進同出，有同學曾抱怨「跟你打招呼怎麼不理我！」後來才發現認錯人，尤其是跨界修課時，連系上老師都被「混淆視聽」，也成了雙胞胎特別的大學生活經歷。

    李紹言、李紹行雙胞胎兄弟檔從小到大學都念同所學校。（學校提供）

    李紹言、李紹行雙胞胎兄弟檔從小到大學都念同所學校。（學校提供）

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