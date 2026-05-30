畢生奉獻台東 白冷會90歲歐思定修士宣布交棒

台東白冷會歐思定修士（右2）與聖博敏神學院校長崔寶臣神父（中）今天簽署合作意向書，歐思定將交棒。（記者黃明堂攝）

73年前，來自瑞士的白冷外方傳教會神父與修士們踏上當時醫療匱乏、交通閉塞的台東「後山」土地，全盛時期有多達47位神父修士遍布各鄉鎮村里，共融時3、4桌不夠坐的盛況空前；隨著歲月流逝與總部停止派遣新血，台東會院只剩下90歲的歐思定修士獨自守候，今天也宣告即將退休，交棒給輔仁聖博敏神學院管理。

為了不讓白冷會徒留建築、歷史與住宿功能，台東白冷會與輔仁聖博敏神學院今天舉行合作意向書簽署儀式，由歐思定修士與聖博敏神學院校長崔寶臣神父代表雙方簽署，地方神父、教友及長期關心白冷會發展的人士均到場觀禮。

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在簽署儀式上，歐思定以中文名字簽署，也以中文致詞表示，雖然自己即使到了高齡仍然熱愛山林、喜歡在活水湖游泳，但歲月不饒人，時代在變，現在所需的已經不同，雖然歲數已高仍想多做一點，但確實更需要人家的幫忙。因此，他將自己90歲最大的生日願望，放在與聖博敏神學院的合作上，希望透過神學院的協助，讓白冷精神在新的世代繼續延續，這也是他送給台東最大的禮物。

崔寶臣神父以「從白冷到白冷：從一個家到另一個家」為題分享，期許未來能跟隨前輩們的榜樣，將福音的好消息繼續傳遞，讓本地人與外鄉人都能在此找到家的感覺，共同分享一塊好吃的麵包。

來自瑞士的白冷會在台東傳教73年，在早期交通閉塞、醫療匱乏、人民生活困苦，許多偏鄉地區甚至缺乏最基本的教育與公共設施，教會致力於協助改善民眾生活、傳承部落文化，在台東發展史上佔有重要地位。

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