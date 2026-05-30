為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    破解水利與建築瓶頸 南市推工作坊協助未登記工廠合法化

    2026/05/30 11:17 記者王姝琇／台南報導
    南市經發局召開「台南市納管之未登記工廠與特定工廠用地計畫申請實務解析工作坊」。（台南市政府提供）

    南市經發局召開「台南市納管之未登記工廠與特定工廠用地計畫申請實務解析工作坊」。（台南市政府提供）

    南市經發局召開「台南市納管之未登記工廠與特定工廠用地計畫申請實務解析工作坊」，針對業者最常遭遇的搭排、架橋及建築相關審查議題進行說明，助業者掌握審查重點，降低補件與退件風險，提升申請效率。

    經發局長張婷媛表示，許多申請案件並非條件不足，而是因資料準備不完整或不熟悉申請程序，造成反覆補件與審查時間拉長，邀請農田水利署嘉南管理處及市府工務局建築管理科到場進行交流，協助業者一次掌握審查內容。

    台南市府持續推動未登記工廠合法化與輔導工作，協助業者符合法令，更盼透過完善的輔導機制，讓企業在兼顧產業發展與環境安全下穩定經營，辦理說明會透過法規解析、申請流程說明與實務案例分享，提供最直接的溝通平台。

    張婷媛說明，工作坊聚焦於排水設施設置 （搭排）、跨越水路設施 （架橋） 以及建築線指定與建築相關許可等實務議題，並透過案例解析說明常見錯誤態樣及核准關鍵，協助業者了解不同主管機關的審查邏輯與作業重點。

    活動重點在於破解「水利」與「建築」兩大實務瓶頸，協助業者省去摸索時間，降低轉型成本，加速達成土地合法化的最終目標，也規劃現場Q&A與交流時間，讓業者能直接提出實務問題，強化與主管機關之溝通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播