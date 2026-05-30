破解水利與建築瓶頸 南市推工作坊協助未登記工廠合法化

南市經發局召開「台南市納管之未登記工廠與特定工廠用地計畫申請實務解析工作坊」。（台南市政府提供）

南市經發局召開「台南市納管之未登記工廠與特定工廠用地計畫申請實務解析工作坊」，針對業者最常遭遇的搭排、架橋及建築相關審查議題進行說明，助業者掌握審查重點，降低補件與退件風險，提升申請效率。

經發局長張婷媛表示，許多申請案件並非條件不足，而是因資料準備不完整或不熟悉申請程序，造成反覆補件與審查時間拉長，邀請農田水利署嘉南管理處及市府工務局建築管理科到場進行交流，協助業者一次掌握審查內容。

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台南市府持續推動未登記工廠合法化與輔導工作，協助業者符合法令，更盼透過完善的輔導機制，讓企業在兼顧產業發展與環境安全下穩定經營，辦理說明會透過法規解析、申請流程說明與實務案例分享，提供最直接的溝通平台。

張婷媛說明，工作坊聚焦於排水設施設置 （搭排）、跨越水路設施 （架橋） 以及建築線指定與建築相關許可等實務議題，並透過案例解析說明常見錯誤態樣及核准關鍵，協助業者了解不同主管機關的審查邏輯與作業重點。

活動重點在於破解「水利」與「建築」兩大實務瓶頸，協助業者省去摸索時間，降低轉型成本，加速達成土地合法化的最終目標，也規劃現場Q&A與交流時間，讓業者能直接提出實務問題，強化與主管機關之溝通。

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