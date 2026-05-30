台師大畢典 童子賢：10年後加油站可能消失、湯姆克魯斯失業

台師大今日畢典，童子賢受邀演講，他強調，世界變動快速，預言10年後加油站會消失，也幽默地表示湯姆克魯斯會「失業」。（記者叢昌瑾攝）

「10年後加油站可能消失，湯姆克魯斯也可能因為無人機而失業。」和碩聯合科技董事長童子賢今（30）日受邀擔任國立台灣師範大學114學年度畢業典禮講者，以科技發展與產業變革為例，勉勵畢業生保持好奇心與終身學習能力。

他指出，人工智慧AI、電動車與無人載具正快速改變產業樣貌，甚至重塑國家競爭力與國際秩序，而教育的核心不只是知識累積，更是培養創新能力與人文關懷。

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台師大今年共有4573名畢業生完成學業，包括學士班2527人、碩士班1858人及博士班188人。童子賢以自身求學與創業歷程勉勵畢業生，他強調，繁榮與和平從來不會憑空誕生，而是一代又一代人努力累積的成果。離開校園後，最重要的是保持學習熱情與開放心態，因為世界持續改變，10年前的世界與現在不同，10年後更將出現許多難以想像的變化。

童子賢表示，教育是培養靈魂與價值觀的重要工程，他引用蘋果創辦人賈伯斯提出的「Stay Hungry, Stay Foolish」理念指出，唯有保持求知若渴，才能持續吸收新知、迎接挑戰，未來的知識不會存在於課本，而是需要靠年輕世代透過創新與實踐不斷創造。

談到科技發展趨勢，童子賢指出，全球半導體市場規模去年已接近8000億美元，其中晶圓代工約2000億美元，台積電在全球供應鏈中扮演關鍵角色、發光發熱。人工智慧與先進運算快速發展，也使電力供應成為支撐未來經濟的重要基礎，台灣必須持續推動穩定且充足的電力建設，才能支撐AI運算、半導體製造與高科技產業發展。

他也以交通運輸與國防科技為例指出，電動車正逐漸取代傳統燃油車，在全球減碳趨勢下，加油站未來可能消失；人工智慧與無人機技術也正在改變戰爭與國際競爭模式。他幽默地表示，電影「捍衛戰士」主角湯姆克魯斯未來可能會「失業」，許多高風險任務改由無人機執行，成本更低、速度更快，也反映科技正在改變國家力量的組成方式。

童子賢強調，台灣不是只有高科技，除了半導體與AI，還有文學、藝術、體育、文化與社會服務共同支撐，他自己除了投入科技產業，也長期支持文學紀錄、移工文學獎、公益團體及弱勢關懷工作，透過企業與個人力量回饋社會。

新任校長宋曜廷則勉勵畢業生拓展視野，以創新回應時代挑戰，並引用美國認知心理學家Allan Collins提出的「情境認知」理論，強調學習要在真實情境與社群參與中，建立自我認同；也以導演李安為例鼓勵勇敢追夢。

台師大共有4573名畢業生完成學業，台師大校長宋曜廷以知名導演李安為例，鼓勵年輕人勇敢追夢。（記者叢昌瑾攝）

台師大共有4573名畢業生完成學業，台師大校長宋曜廷以知名導演李安，鼓勵年輕人勇敢追夢。（記者叢昌瑾攝）

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