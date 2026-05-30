高雄房市量縮買氣低迷 房價指數再跌

買氣低迷，高雄市房價指數續下跌。（記者侯承旭攝）

國立清華大學「安富金融工程研究中心」公布今年月份的清華安富房價指數，全台灣房價指數比去年同期下跌2.40%，高雄市房價指數則下跌3.56%，跌幅比全國平均值大，尤其過去幾年「台積宅」熱賣的行政區跌幅險峻。

高雄市4月份房價指數各主要行政區全部下挫，跌幅最大的是新興區下跌7.67%，跌幅居次則是楠梓區下跌6.60%，楠梓區隔壁的橋頭區也下跌6.29%，鼓山區也下跌4.62%。值得注意的是，楠梓區與橋頭區近3年因台積電設廠帶動一波買氣，「台積宅」一度供不應求，如今雖然台積電股價持續創高，但楠梓區與橋頭區近半年的房價明顯修正，買氣也急速萎縮，是高雄房市的重災區。

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清華大學「安富金融工程研究中心」指出，高雄市4月交易量為1401件，較上月減少4.37%，與去年同期相比大幅萎縮10.93%，是六都中年減幅度第二大，交易量下滑情形明顯；這幾年受惠於重大建設題材的支撐已趨鈍化，各主要行政區均出現量縮現象，投資需求明顯退潮。整體而言，高雄市整體市場買氣仍處相對低檔，短期內難以見到顯著改善，後續走勢仍值得密切關注。

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