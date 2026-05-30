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    首頁 > 生活

    鐵飯碗不再吃香！今年高普考報考人數5.3萬人再創新低

    2026/05/30 08:42 記者鍾麗華／台北報導
    年公務員高普考報名已於3月截止，將於7月考試，根據考選部最新統計，今年總計報名5萬3869人，其中高考3萬396人、普考2萬3473人。（資料照）

    年公務員高普考報名已於3月截止，將於7月考試，根據考選部最新統計，今年總計報名5萬3869人，其中高考3萬396人、普考2萬3473人。（資料照）

    鐵飯碗不再吃香！今年公務員高普考報名已於3月截止，將於7月考試，根據考選部最新統計，今年總計報名5萬3869人，其中高考3萬396人、普考2萬3473人，比去年的總計的5萬7707人，又減少近4千人，今年高普考報考人數再創歷史新低。

    公務員高普考報名人數，由2013年14萬6209人下跌至2022年7萬1284人，報考人數已腰斬，近2年報考人數更跌破6萬人，去年為5萬7707人、今年為5萬3869人，而13年來報考人數已大減63％。隨著報考人數減少，到考率維持在6至7成，錄取率反而創下30年來新高，去年高考錄取率平均攀升到22.89%，普考也有19.35%。

    考選部過去曾分析，公務員考試報考人數逐年下滑的相關成因，包括就業市場蓬勃，公職不再具優勢；少子化趨勢，衝擊教育端並影響考試端人力供給；層級節制的公務部門，較難滿足Z世代的工作需求；國考成本太高，不符新世代青年思維。

    考選部說明，為了與現今新世代的教育養成模式接軌，高普考試自2024年起，高考三級考試84類科減列為4科、13類科減列為5科，普考66類科減列為3科，透過減少筆試應試負負擔及納入多元考試方式，以縮小政府與民間徵才模式之差距。

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