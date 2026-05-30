福島核災高放射性含銫微粒擴散機制 台大跨國團隊首度深入解析

國立台灣大學地質系教授宇都宮聡參與的國際研究團隊，成功解析2011年福島第一核電廠事故中釋放的「高放射性含銫微粒（CsMPs）」之大氣擴散機制。（記者林曉雲翻攝）

2011年日本福島第一核電廠事故至今已超過15年，科學界仍持續研究當年放射性物質如何擴散。國立台灣大學地質系教授宇都宮聡參與的國際研究團隊，成功解析2011年福島第一核電廠事故中釋放的「高放射性含銫微粒（CsMPs）」之大氣擴散機制。

該國際團隊參與學校還有九州大學、日本原子力研究開發機構人形峠環境技術中心、國立極地研究所、總合研究大學院大學、筑波大學、法國南特大學（SUBATECH/CNRS）、赫爾辛基大學及史丹佛大學，研究成果成功發表於國際期刊「Journal of Hazardous Materials」。

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宇都宮聡表示，這項研究揭示過去單靠測量放射性銫總量所無法看見的污染特徵。由於含銫微粒具有獨特的物理與化學特性，未來在核災環境評估、污染監測及風險分析上，都必須納入這類粒子型放射性污染的影響，才能更完整了解核事故對環境造成的長期衝擊。

研究團隊指出，福島核災後，外界熟知的是放射性銫污染，但其中部分銫並非以溶解狀態存在，而是附著在極細小的玻璃狀微粒中，形成所謂的「含銫微粒」。這些微粒直徑通常僅數微米，相當於頭髮直徑的數10分之1，卻可能攜帶高濃度放射性物質。

研究人員分析2011年7月在福島縣採集的100件土壤樣本，發現部分地區每公克土壤中含有超過50個含銫微粒，且在部分樣本中，這些微粒貢獻的放射性銫比例甚至超過6成。

為了追蹤這些微粒的來源與移動路徑，研究團隊結合日本大氣擴散模擬系統WSPEEDI進行分析。結果顯示，大量含銫微粒主要形成於2011年3月15日凌晨2點至3點之間，之後持續釋放至當天深夜。

研究發現，當時形成的一股氣團從核電廠向南移動，再轉向西南及西北方向擴散，在短時間內將含銫微粒帶往福島縣大範圍地區，成為當地CsMPs污染的主要來源。

值得注意的是，研究也發現3月16日之後排放的放射性銫雖然仍存在，但已不再以含銫微粒形式出現，而是以水溶性銫為主。這代表不同時期釋出的放射性物質，其環境行為可能截然不同。

研究團隊進一步指出，含銫微粒的分布並不完全符合傳統放射性銫沉降地圖。影響其落地位置的重要因素除了氣流方向，還包括降雨。降雨會促進這些微粒從空氣中沉降到地表，使部分地區累積更多污染。

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