AI也會猜拳！台南科展超有哏 學生拿昆蟲治孑孓拚全國賽

南市第66屆公私立國民中小學科學展覽會29日在建興國中舉行頒獎典禮。（台南市府提供）

台南市第66屆公私立國民中小學科學展覽會成績出爐，今年共有236件作品參展，最後有140件作品獲獎，其中17件第1名作品，將代表台南參加7月全國科展。這次不少作品超有創意，有學生讓AI學會玩「剪刀、石頭、布」，也有學生研究水生昆蟲如何幫忙消滅孑孓，讓人看見孩子們驚人的觀察力與創意。

其中，建興國中以《能看會玩的AI：影像辨識猜拳互動系統與樂齡應用》，拿下國中組生活與應用科學（一）第1名。學生把AI影像辨識、機械手臂和互動設計結合，打造出1套能辨識「石頭、布、剪刀」手勢的互動系統，不只可以跟人猜拳，還進一步思考未來能不能應用在長者陪伴上。

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學生研究過程中，還透過影像標準化、調整學習率和混淆矩陣分析等方法，不斷提升AI辨識準確率與穩定性。簡單來說，不只是「會玩」，而是真的把AI技術做出實際應用，讓評審印象深刻。

另外，蓮潭國民中小學國小部則靠著觀察水域生態，勇奪國小組生物科第1名。學生研究大負子蟲、斑節水螳螂和大紅娘華等水生昆蟲的捕食行為，比較牠們和外來種孔雀魚對孑孓的捕食效果，結果發現，本土水生昆蟲其實也有不錯的生物防治能力。研究中還發現，大負子蟲甚至能吃掉殼長7毫米以下的小福壽螺，不只展現學生細膩觀察力，也讓大家重新思考，如何兼顧防治效果與生態平衡。

除了學生作品吸睛，今年「優良指導教師獎」則由東區復興國民小學教師蔡佳錚獲得。投入科展指導超過20年的她說，帶學生做科展，最珍貴的不只是得獎，而是看到孩子從原本不敢上台，到最後可以自信介紹研究成果、回答評審問題，慢慢建立思考與表達能力。

南市建興國中拿下生活與應用科學（一）組第1名，台南市長黃偉哲（左4）頒獎。（台南市府提供）

蓮潭國中國小部獲國小組生物科第1名，市長黃偉哲（左4）頒獎。（台南市府提供）

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